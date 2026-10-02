Die Commerzbank-Aktie fällt am Freitag zeitweise auf rund 38,60 € und entfernt sich damit weiter vom Jahreshoch bei 43,37 €. Auslöser ist die nächste Analystenabstufung: RBC streicht die Kaufempfehlung und senkt das Kursziel auf 40 €. Bemerkenswert ist die Begründung. Die Gewinnschätzungen steigen sogar leicht - trotzdem erscheint die Aktie wegen höherer Eigenkapitalkosten weniger wert. RBC sieht nur noch geringes Potenzial RBC stuft die Commerzbank-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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