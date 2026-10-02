Die Commerzbank gerät erneut ins Visier der Analysten. Die kanadische Großbank RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 43,00 € auf 40,00 € nach unten gesetzt und gleichzeitig die Einstufung von "Outperform" auf "Sector Perform" herabgesetzt. Höhere Eigenkapitalkosten drücken aufs Kursziel RBC-Analystin Anke Reingen hat ihre Gewinnschätzungen für die Frankfurter zwar leicht angehoben, doch das reicht nicht. Die gestiegenen Eigenkapitalkosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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