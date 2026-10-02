Innovatives Design bietet Spitzenläuferndie Performance, um in jedem Rennen Grenzen zu überwinden und neue Rekorde aufzustellen

Skechers definiert mit dem Skechers AERO Elite neu, was schnelles Laufen bedeutet. Das neueste Modell der innovativen Skechers-AERO-Serie feiert heute weltweit sein Wettkampfdebüt und markiert als erster Superschuh der Performance-Marke einen wegweisenden Moment. Das für Distanzen vom 5-km-Lauf bis zum Marathon entwickelte Design minimiert das Gewicht, maximiert die Reaktionsfreudigkeit und bietet zugleich den charakteristischen Komfort von Skechers. Der AERO Elite ist auf den Sieg ausgelegt und bietet Läufern aller Leistungsniveaus die Performance, die sie benötigen, um weiter und schneller zu laufen sowie ihre nächste persönliche Bestleistung zu erreichen.

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Introducing the Skechers AERO Elite, the brand's first super shoe designed for racing.

"Der Skechers AERO Elite ist der Höhepunkt jahrelanger Innovation im Spitzenlaufsport unser technisch fortschrittlichster Laufschuh bislang und ein klares Zeichen unserer Ambitionen mit Blick auf die Sommerspiele 2028 in Los Angeles", sagte Catherine Zou, leitende Direktorin für Produktentwicklung bei Skechers. "Er vereint unsere innovativsten Technologien und kombiniert den Komfort sowie die Innovation, auf die Läufer vertrauen, mit der Performance, die für Wettkämpfe auf höchstem Niveau erforderlich ist. Wir haben die Skechers AERO-Serie ins Leben gerufen, um Läufern jeder Leistungs- und Erfahrungsstufe passende Optionen zu bieten, und der AERO Elite ist die Krönung dieses Versprechens. Das ist wirklich Comfort That Performs."

Der Skechers AERO Elite ist mit fortschrittlichen Technologien und Materialien ausgestattet, um bei jedem Lauf maximale Performance zu bieten:

Außergewöhnlich leicht: Der Schuh wiegt 5,9 oz/167 g (Herrengröße 9) bzw. 5,0 oz/142 g (Damengröße 7) bei einer Sohlendicke von 40 mm 36 mm und einem Versatz von 4 mm.

Der Schuh wiegt 5,9 oz/167 g (Herrengröße 9) bzw. 5,0 oz/142 g (Damengröße 7) bei einer Sohlendicke von 40 mm 36 mm und einem Versatz von 4 mm. Hyper Burst Pro: Dieser ultraleichte superkritische Schaumstoff in Einlegesohle und Zwischensohle bietet ein stützendes und zugleich äußerst reaktionsfreudiges Laufgefühl sowie langanhaltenden Komfort bei jedem Lauf.

Dieser ultraleichte superkritische Schaumstoff in Einlegesohle und Zwischensohle bietet ein stützendes und zugleich äußerst reaktionsfreudiges Laufgefühl sowie langanhaltenden Komfort bei jedem Lauf. Quantum Plate: Die durchgehende, mit Carbon angereicherte Platte in der Zwischensohle treibt den Fuß nach vorn und sorgt für eine höhere Energierückgabe. Die gebogene, löffelförmige Platte ist vom Voronoi-Designprinzip inspiriert, das effiziente geometrische Muster aus der Natur nachbildet, und so konstruiert, dass sie mit minimalem Materialeinsatz strukturellen Halt sowie Vortrieb verstärkt.

Die durchgehende, mit Carbon angereicherte Platte in der Zwischensohle treibt den Fuß nach vorn und sorgt für eine höhere Energierückgabe. Die gebogene, löffelförmige Platte ist vom Voronoi-Designprinzip inspiriert, das effiziente geometrische Muster aus der Natur nachbildet, und so konstruiert, dass sie mit minimalem Materialeinsatz strukturellen Halt sowie Vortrieb verstärkt. Hyper Arc Technologie: Die firmeneigene Übergangsgeometrie fördert eine natürliche Laufeffizienz und hilft Läufern, vom Start bis ins Ziel ihre Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.

Die firmeneigene Übergangsgeometrie fördert eine natürliche Laufeffizienz und hilft Läufern, vom Start bis ins Ziel ihre Spitzenleistung aufrechtzuerhalten. Präzise Passform und Traktion: Ein atmungsaktives, gewebtes Jacquard-Obermaterial mit Performance FitKnit -Zunge und gezackten Schnürsenkeln sorgt für sicheren Halt, während die Lite Grip TPU-Laufsohle auf jedem Untergrund zuverlässige Traktion sowie Langlebigkeit bietet, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen.

Ein atmungsaktives, gewebtes Jacquard-Obermaterial mit Performance FitKnit -Zunge und gezackten Schnürsenkeln sorgt für sicheren Halt, während die Lite Grip TPU-Laufsohle auf jedem Untergrund zuverlässige Traktion sowie Langlebigkeit bietet, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen. Für alle Bedingungen ausgelegt: Reflektierendes Material rund um die Schnürsenkel erhöht die Sichtbarkeit und Sicherheit bei Läufen in der Nacht sowie bei schlechten Lichtverhältnissen.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit rund um die Einführung des AERO Elite sorgt Shelby Houlihan, eine der erfolgreichsten Mittel- und Langstreckenläuferinnen der USA, die neu in das Performance-Team von Skechers aufgenommen wurde. Die 14-malige US-Meisterin und US-Rekordhalterin über 1.500 m trainiert zur Vorbereitung auf die Wettkampfsaison 2027 bereits in Schuhen der Skechers AERO-Serie. Damit beginnt sowohl für die Athletin als auch für die Marke ein spannendes neues Kapitel.

Die Skechers AERO-Serie ist für das gesamte Laufspektrum ausgelegt, von täglichen Kilometern bis hin zu schnelleren Trainingseinheiten. AERO Burst bietet eine weiche, schützende Dämpfung für tägliche Läufe sowie längere Einheiten, während AERO Spark für ein zuverlässiges tägliches Training entwickelt wurde. Beide sind mit der Skechers "Hands Free Slip-ins"-Technologie erhältlich, die Läufern ein einfaches Hineinschlüpfen ermöglicht und zugleich sicheren Fersenhalt sowie Unterstützung bietet. Für schnelle Trainingstage bietet AERO Razor ein leichteres, reaktionsfreudigeres Laufgefühl bei Tempoläufen sowie anderen Trainingseinheiten und richtet sich an Läufer, die das Tempo erhöhen möchten.

Über den Laufsport hinaus baut Skechers sein Performance-Sortiment in den Bereichen Basketball, Fußball, Golf, Pickleball/Padel sowie Cricket für Spitzen- und Freizeitsportler weiter aus.

Die Skechers AERO-Serie einschließlich des neuen Skechers AERO Elite ist in Skechers-Geschäften, auf skechers.com sowie in Sportfachgeschäften in Nordamerika, Europa und wichtigen Märkten weltweit erhältlich. Läufer erhalten Einblicke hinter die Kulissen der Produkteinführungen von Skechers Running und erfahren mehr über Skechers-Laufclubs sowie Veranstaltungen weltweit, wenn sie @skechers_running auf Instagram folgen und der Skechers Performance Community auf Strava beitreten.

Über SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers, Where Comfort is a Technology, hat seinen Sitz in Südkalifornien und entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Palette an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung sowie Accessoires für Damen, Herren und Kinder. Die Kollektionen von Skechers sind in rund 180 Ländern und Territorien über Kaufhäuser und Fachgeschäfte sowie im Direktvertrieb über skechers.com und mehr als 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäfte erhältlich. Als Fortune 500-Unternehmen verwaltet Skechers sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern. Weitere Informationen finden Sie auf about.skechers.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram sowie TikTok.

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Jennifer Clay

SKECHERS U.S.A., Inc.

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