EQS-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Sonstiges
Your Family Entertainment AG: Vorschlag zur Verlängerung der 5,0 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 bis 2031 - Einberufung einer Gläubigerversammlung
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
München, 1. Oktober 2026 - Der Vorstand der Your Family Entertainment AG (ISIN DE000A161N14/ WKN A161N1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 5,0 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 (ISIN DE000A4DFXXX / WKN A4DFSY, Gesamtnennbetrag EUR 2.401.302,50) eine Änderung der Anleihebedingungen vorzuschlagen und hierzu eine Gläubigerversammlung einzuberufen.
Vorgeschlagen werden die Verlängerung der Laufzeit um drei Jahre bis zum 22. April 2031 mit Rückzahlung am 23. April 2031, die Erhöhung des Zinssatzes von 5,00 % p.a. auf 5,30 % p.a. mit Wirkung ab dem 1. April 2028 sowie die entsprechende Verlängerung der Ausübungszeiträume für das Wandlungsrecht. Wandlungspreis und Umtauschverhältnis bleiben unverändert. Die Änderung dient der Stärkung der langfristigen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft.
Die Gläubigerversammlung soll am 5. November 2026 in München stattfinden. Die Einberufung wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist zusammen mit allen Unterlagen ab Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.yfe.tv im Bereich Investor Relations abrufbar. Die Änderung wird mit Vollziehung des Beschlusses nach § 21 Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz - SchVG) wirksam.
Mitteilende Person: Malte Kähler
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