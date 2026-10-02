Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Your Family Entertainment AG hat folgende Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der Your Family Entertainment AG (ISIN DE000A161N14/ WKN A161N1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 5,0%-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 (ISIN DE000A4DFXXX/ WKN A4DFSY, Gesamtnennbetrag EUR 2.401.302,50) eine Änderung der Anleihebedingungen vorzuschlagen und hierzu eine Gläubigerversammlung einzuberufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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