Mit einem Kursverlust von bis zu -7,4% ist die Auto1-Aktie am Freitag einer der größten Verlierer im MDAX. Bereits seit dem Hoch im Juli bei rund 25 € befindet sie sich in einem Abwärtstrend. Damit stellt sich die Frage: Ist der Kursrückgang fundamental begründet oder bietet die Korrektur inzwischen wieder eine Einstiegschance? Erwartungen könnten verfehlt werden Am 2. Oktober fand ein Pre-Close-Call (Vorabbriefing) des Unternehmens mit Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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