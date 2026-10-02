Die neuen KI- und Automatisierungsfunktionen helfen Einzelhändlern dabei, Umsetzungslücken zu schließen und Merchandising-Entscheidungen auf alle Filialen auszuweiten.

NielsenIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, hat heute neue KI- und Automatisierungsfunktionen für NIQ Spaceman vorgestellt, seine Plattform für die Raumplanung und das Merchandising im Einzelhandel, auf die mehr als 600 Einzelhändler in über 65 Ländern vertrauen. Die Erweiterungen unterstützen Einzelhändler dabei, filialspezifische Planogramme bis zu 50-mal schneller zu erstellen, Lücken bei der Umsetzung und Einhaltung von Vorgaben zu identifizieren und Merchandising-Entscheidungen durch den erweiterten cloudbasierten Zugriff auf ihr gesamtes Filialnetz zu skalieren.

"Einzelhändler stehen zunehmend unter dem Druck, ihr Sortiment lokal anpassen zu müssen, ein einheitliches Vorgehen in allen Filialen zu gewährleisten und schneller auf das sich ändernde Kaufverhalten der Kunden zu reagieren", so Natalie Williams, SVP, Product bei NIQ. "Diese Erweiterungen tragen zur Vereinfachung dieses Prozesses bei, indem sie agentische KI direkt in die Merchandising-Arbeitsabläufe integrieren und bisher manuell durchgeführte Planungsaufgaben automatisieren. Das bedeutet, dass die Teams weniger Zeit mit der Erstellung und Aktualisierung von Planogrammen verbringen müssen und sich stattdessen verstärkt auf die Nutzung von Chancen konzentrieren können. Dank einer stärkeren Automatisierung können Einzelhändler ihre Produktivität steigern, schneller auf Veränderungen reagieren und fundiertere Merchandising-Entscheidungen in großem Maßstab treffen."

Die wichtigsten Vorteile für Kunden

Arbeiten Sie effizienter mit NIQ Optiq: Nutzen Sie dialogorientierte KI, um Planogramme mithilfe von Anfragen in natürlicher Sprache innerhalb von Spaceman zu erstellen und zu optimieren. Dadurch wird der manuelle Aufwand reduziert und die Merchandising-Teams können traditionell zeitaufwändige Planungsaufgaben effizienter erledigen.

Nutzen Sie dialogorientierte KI, um Planogramme mithilfe von Anfragen in natürlicher Sprache innerhalb von Spaceman zu erstellen und zu optimieren. Dadurch wird der manuelle Aufwand reduziert und die Merchandising-Teams können traditionell zeitaufwändige Planungsaufgaben effizienter erledigen. Lokalisieren Sie filialspezifische Planogramme in großem Maßstab: Nutzen Sie die Automatisierungsfunktionen von Spaceman, um filialspezifische Planogramme für große Filialnetze zu erstellen und zu pflegen. Sie können dabei lokale Marktbedingungen, Sortimente und das Kaufverhalten der Kunden berücksichtigen, um eine stärkere Lokalisierung im Regal in großem Maßstab zu erreichen.

Nutzen Sie die Automatisierungsfunktionen von Spaceman, um filialspezifische Planogramme für große Filialnetze zu erstellen und zu pflegen. Sie können dabei lokale Marktbedingungen, Sortimente und das Kaufverhalten der Kunden berücksichtigen, um eine stärkere Lokalisierung im Regal in großem Maßstab zu erreichen. Verbessern Sie die Umsetzung durch KI-gestützte Compliance-Messung: Identifizieren Sie automatisch Umsetzungslücken und Compliance-Probleme in allen Filialen, reduzieren Sie manuelle Prüfungen und fördern Sie ein einheitlicheres Einkaufserlebnis.

Diese Investitionen spiegeln das Engagement von NIQ für die Einbindung vertrauenswürdiger KI in alle Arbeitsabläufe des Einzelhandels sowie für die Bereitstellung cloudbasierter Lösungen wider, mithilfe derer Einzelhändler nahtloser von der Planung zur Umsetzung gelangen können. Durch die Verknüpfung von intelligenter Automatisierung, Merchandising-Entscheidungen und der Messung der Umsetzungsergebnisse unterstützt NIQ Einzelhändler dabei, in all ihren Betriebsabläufen mehr Effizienz, Konsistenz und geschäftlichen Nutzen zu erzielen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

Spaceman und NIQ sind eingetragene Marken (NIQ mit weiteren angemeldeten Marken); NIQ Optiq und The Full View sind angemeldete Marken; sie alle sind Marken von Nielsen Consumer LLC oder deren verbundenen Unternehmen. NielsenIQ ist eine eingetragene Marke, die an NIQ lizenziert ist. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu den vorgesehenen Zeitplänen, Vorteilen, Funktionen und Ergebnissen der neuesten Spaceman-Erweiterungen enthalten. Diese Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen wieder, die auf der Grundlage der verfügbaren Daten, historischer Entwicklungen und verschiedener Annahmen getroffen wurden. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen naturgemäßen Unsicherheiten, unter anderem hinsichtlich Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Auch wenn wir uns bemühen, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um künftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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Häufig gestellte Fragen

F: Was ändert sich bei Spaceman?

A: NIQ investiert in Spaceman, um eine skalierbarere, Cloud-fähige und KI-gestützte Merchandising-Lösung anzubieten. Die neuesten Weiterentwicklungen vereinen Cloud-basierte Bereitstellung, KI-/ML-gestützte Funktionen und verbesserte Automatisierung, um Einzelhändlern und Herstellern zu helfen, schneller zu planen, besser umzusetzen und intelligenter zu wachsen, während Merchandising-Entscheidungen in messbare Geschäftsergebnisse umgesetzt werden.

F: Warum investiert NIQ in Spaceman?

A: Einzelhändler stehen zunehmend unter dem Druck, ihr Sortiment lokal anzupassen, in allen Filialen eine einheitliche Umsetzung zu gewährleisten und schneller auf das sich ändernde Kaufverhalten der Kunden zu reagieren. Diese Investitionen dienen dazu, den manuellen Planungsaufwand zu reduzieren, Einzelhändlern dabei zu helfen, lokalisierte Merchandising-Entscheidungen in größerem Maßstab umzusetzen und die Umsetzung in großen Filialnetzen zu verbessern.

F: Was ist das Besondere an der neuesten Weiterentwicklung von Spaceman?

A: Die neueste Weiterentwicklung vereint dialogorientierte KI, Planogrammautomatisierung, Modellierung, Compliance-Messung und Cloud-basierten Zugriff innerhalb des Spaceman-Merchandising-Workflows. Auf diese Weise können Einzelhändler effizienter von der Planung zur filialspezifischen Umsetzung übergehen und gleichzeitig Entscheidungen auf ihr gesamtes Filialnetz ausweiten.

F: Wie unterstützt Spaceman Einzelhändler?

A: Spaceman hilft Einzelhändlern dabei, lokalisierte, filialspezifische Planogramme in großem Maßstab zu erstellen und zu pflegen, den manuellen Planungsaufwand zu reduzieren sowie die Transparenz bei der Umsetzung und Einhaltung von Merchandising-Maßnahmen zu verbessern. Teams können so effektiver auf lokale Marktbedingungen, Sortimente und das Kaufverhalten der Kunden reagieren und gleichzeitig eine größere Einheitlichkeit in ihrem Filialnetz gewährleisten.

F: Wie unterstützt der Cloud-basierte Zugriff die Spaceman-Kunden?

A: Durch das von NIQ verwaltete Azure-Hosting können Kunden Spaceman auf einer von NIQ verwalteten Cloud-Infrastruktur betreiben. Dadurch wird die Abhängigkeit von internen IT-Ressourcen verringert und gleichzeitig die Skalierbarkeit, die Bereitstellungsgeschwindigkeit sowie die Gesamtleistung der Plattform verbessert.

F: Welche KI-Funktionen sind in Spaceman enthalten?

A: Mit NIQ Optiq wird dialogorientierte KI in Spaceman integriert, sodass Merchandising-Teams mithilfe von Anfragen in natürlicher Sprache und mit geringerem manuellem Aufwand Planogramme erstellen und optimieren können. Spaceman nutzt zudem KI und maschinelles Lernen, um die Automatisierung von Planogrammen und die Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben zu unterstützen. Das hilft Einzelhändlern dabei, das Merchandising in großem Maßstab an lokale Gegebenheiten anzupassen und Lücken bei der Umsetzung in den Filialen zu identifizieren.

F: Was ist NIQ Optiq in Spaceman?

A: NIQ Optiq ergänzt Spaceman um eine dialogorientierte KI, mit der Nutzer Anfragen in natürlicher Sprache in Planogramm-Maßnahmen umsetzen können. Die Lösung nutzt die bereits in Spaceman verwalteten Daten sowie die vorhandenen Automatisierungs- und Machine-Learning-Funktionen, um Merchandising-Teams bei der Erstellung und Optimierung von Planogrammen mit geringerem manuellem Aufwand zu unterstützen.

F: Wer kann von Spaceman profitieren?

A: Spaceman wurde für Einzelhändler entwickelt, deren Ziel es ist, ihre Merchandising-Abläufe zu modernisieren, die Erstellung und Umsetzung von Planogrammen zu verbessern, den manuellen Aufwand und die IT-Komplexität zu reduzieren sowie lokalisierte, datengestützte Merchandising-Entscheidungen auf ihr gesamtes Filialnetz auszuweiten.

F: Welche Arten von unternehmerischen Entscheidungen kann Spaceman unterstützen?

A: Spaceman unterstützt Entscheidungsprozesse bei der Sortimentsplanung, der Raumplanung, der Erstellung filialspezifischer Planogramme, der Umsetzung von Merchandising-Maßnahmen, der Überprüfung der Compliance und dem Kategoriemanagement. Durch die Verknüpfung von Planung und Umsetzung hilft Spaceman Einzelhändlern dabei, in ihrem gesamten Filialnetzwerk lokal zugeschnittene und einheitliche Merchandising-Entscheidungen zu treffen.

F: Wie unterstützt Spaceman die übergeordnete Strategie von NIQ?

A: Diese Investitionen spiegeln das Engagement von NIQ wider, vertrauenswürdige KI in alle Arbeitsabläufe im Einzelhandel zu integrieren und Cloud-basierte Lösungen bereitzustellen, mit denen Einzelhändler einen reibungsloseren Übergang von der Planung zur Umsetzung erreichen können. Durch die Verknüpfung von intelligenter Automatisierung, Merchandising-Entscheidungen und der Messung der Umsetzung unterstützt NIQ Einzelhändler dabei, ihre Betriebsabläufe effizienter und einheitlicher zu gestalten.

Frage: Ist dies die letzte Phase der Weiterentwicklung von Spaceman?

A: Nein. Die jüngsten Weiterentwicklungen sind nur der nächste Schritt im Rahmen der kontinuierlichen Investitionen von NIQ in Spaceman. NIQ wird die Plattform auch in Zukunft weiterentwickeln, um Einzelhändlern dabei zu helfen, das Merchandising zu vereinfachen, die Umsetzung zu verbessern und effektiver auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.

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