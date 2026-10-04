Am Donnerstag sah es ganz danach aus, als könnte die Stellantis-Aktie ihren monatelangen Abwärtstrend mit einem Kurssprung von +8% endlich stoppen. Doch am Freitag löste sich dieser Optimismus sofort wieder auf. Der Autotitel verlor mit über -6% fast den gesamten Kursgewinn des Vortages. Was steckt hinter dem Auf und Ab der Stellantis-Aktie und können Anlegern jemals wieder mit einem Comeback rechnen? Hoffnungsvolle Zahlen aus den USA Grund für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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