Metas neuer KI-Agent Muse hat Versicherungsaktien unter Druck gesetzt. Anleger fürchten, dass digitale Assistenten künftig automatisch Tarife vergleichen, Verträge kündigen und stets zum günstigsten Anbieter wechseln. Das könnte Markenbindung und Margen schwächen. Bei der Allianz trifft dieses Risiko allerdings auf kräftiges Gewinnwachstum, eine Dividendenrendite von mehr als 4% und milliardenschwere Aktienrückkäufe. Muse greift den Burggraben an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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