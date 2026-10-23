Der ehemalige Vorstand Maklervertrieb Sach der Allianz Versicherungs-AG, Dr. Rolf Wiswesser, wird Mitglied im Maklerbeirat des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute. ERs oll seine langjährige Expertise in die Arbeit des Gremiums einbringen. Dr. Rolf Wiswesser, ehemaliger Vorstand Maklervertrieb Sach der Allianz Versicherungs-AG, ist neues Mitglied im Maklerbeirat des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Das hat der BVK nun bekannt gegeben. Der promovierte Finanzwissenschaftler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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