Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Hauri, seit bald zwei Jahren heisst die ehemalige SPGI Zurich AG Colliers Switzerland AG. Im März sagten Sie im Interview mit uns, Sie hätten durch die Umfirmierung «nichts verloren: keine Mitarbeiter, keine Kunden». Was haben Sie seither gewonnen, wie viele Mandate sind über das Colliers-Netzwerk gekommen - von internationalen Investoren, globalen Corporates, ausländischen Colliers-Büros, kurz: Rechnet sich die Kooperation? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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