Die SAP-Aktie hat nach ihrem Absturz bis in den Bereich von 129,00 € eine dynamische Gegenbewegung gestartet und notiert aktuell bei 183,92 €. Dabei gelang dem Kurs der SAP-Aktie der Ausbruch aus dem fallenden Trendkanal. Kurzfristig hellt sich das Bild damit auf, doch mehrere Widerstände und das übergeordnete Elliott-Wellen-Szenario mahnen weiterhin zur Vorsicht. Chartanalyse zur SAP-Aktie Im Wochenchart ist die SAP-Aktie aus dem seit 2025 bestehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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