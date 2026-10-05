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WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
05.10.26 | 09:52
7,950 Euro
-0,62 % -0,050
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,9508,10011:02
7,9508,05011:02
Dow Jones News
05.10.2026 08:33 Uhr
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(1)

Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
05-Oct-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 28^th September 2026 to Friday 2^nd October 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
28/09/2026             50,000 675.7552        666.5    677.0 
29/09/2026             50,000 683.9063        679.5    688.5 
30/09/2026             50,000 693.6639        690.5    698.0 
01/10/2026             50,000 676.6279        671.0    689.5 
02/10/2026             40,000 673.2878        667.0    677.5

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,169,781 and the total number of voting rights in the Company is 173,876,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
28/09/2026  22414        677.00     16:25:26     00082998560TRLO0 XLON 
28/09/2026  519         675.00     12:20:48     00082984355TRLO0 XLON 
28/09/2026  1111         673.50     11:49:21     00082983090TRLO0 XLON 
28/09/2026  575         672.50     11:26:20     00082982547TRLO0 XLON 
28/09/2026  1421         674.00     11:16:50     00082982268TRLO0 XLON 
28/09/2026  1039         675.00     11:16:35     00082982265TRLO0 XLON 
28/09/2026  2492         675.00     11:15:50     00082982251TRLO0 XLON 
28/09/2026  1121         675.00     11:15:48     00082982208TRLO0 XLON 
28/09/2026  1156         675.00     11:15:48     00082982209TRLO0 XLON 
28/09/2026  1177         675.00     11:15:48     00082982210TRLO0 XLON 
28/09/2026  1019         675.00     11:15:48     00082982211TRLO0 XLON 
28/09/2026  15000        675.00     10:15:06     00082979513TRLO0 XLON 
28/09/2026  114         675.00     10:10:24     00082979250TRLO0 XLON 
28/09/2026  424         672.00     08:38:04     00082973864TRLO0 XLON 
28/09/2026  48          672.00     08:38:04     00082973862TRLO0 XLON 
28/09/2026  367         672.00     08:38:04     00082973863TRLO0 XLON 
28/09/2026  3          666.50     08:17:29     00082972089TRLO0 XLON 
29/09/2026  422         686.50     16:19:05     00083027435TRLO0 XLON 
29/09/2026  698         686.50     16:18:16     00083027399TRLO0 XLON 
29/09/2026  609         688.00     16:13:44     00083027067TRLO0 XLON 
29/09/2026  636         688.00     16:12:32     00083026949TRLO0 XLON 
29/09/2026  139         688.50     15:59:54     00083026157TRLO0 XLON 
29/09/2026  535         688.50     15:59:54     00083026156TRLO0 XLON 
29/09/2026  1166         686.00     15:49:27     00083025350TRLO0 XLON 
29/09/2026  1140         683.50     15:37:34     00083024557TRLO0 XLON 
29/09/2026  956         685.00     15:24:37     00083023701TRLO0 XLON 
29/09/2026  1124         685.50     15:23:35     00083023623TRLO0 XLON 
29/09/2026  698         683.50     15:04:12     00083021956TRLO0 XLON 
29/09/2026  439         683.50     15:04:12     00083021955TRLO0 XLON 
29/09/2026  966         683.50     14:58:26     00083021586TRLO0 XLON 
29/09/2026  1145         684.00     14:57:25     00083021524TRLO0 XLON 
29/09/2026  999         685.00     14:44:56     00083020692TRLO0 XLON 
29/09/2026  946         685.50     14:43:35     00083020586TRLO0 XLON 
29/09/2026  1050         682.00     14:32:36     00083019387TRLO0 XLON 
29/09/2026  972         683.00     14:32:20     00083019364TRLO0 XLON 
29/09/2026  482         683.50     14:30:11     00083019101TRLO0 XLON 
29/09/2026  486         683.50     14:30:11     00083019100TRLO0 XLON 
29/09/2026  1042         682.50     14:04:41     00083017417TRLO0 XLON 
29/09/2026  310         683.50     13:53:29     00083016742TRLO0 XLON 
29/09/2026  1081         684.50     13:48:59     00083016600TRLO0 XLON 
29/09/2026  651         683.50     13:36:31     00083016207TRLO0 XLON 
29/09/2026  955         684.50     13:36:30     00083016198TRLO0 XLON 
29/09/2026  948         685.50     13:18:24     00083015364TRLO0 XLON 
29/09/2026  957         685.50     13:11:00     00083015021TRLO0 XLON 
29/09/2026  109         684.00     13:04:17     00083014682TRLO0 XLON 
29/09/2026  88          684.00     13:03:58     00083014679TRLO0 XLON 
29/09/2026  123         684.00     13:03:58     00083014678TRLO0 XLON 
29/09/2026  1006         684.00     13:03:57     00083014677TRLO0 XLON 
29/09/2026  1179         685.00     12:50:23     00083014192TRLO0 XLON 
29/09/2026  1174         685.00     12:33:25     00083012567TRLO0 XLON 
29/09/2026  972         685.00     12:29:55     00083012455TRLO0 XLON 
29/09/2026  1166         685.00     12:29:09     00083012423TRLO0 XLON 
29/09/2026  972         686.00     12:29:05     00083012421TRLO0 XLON 
29/09/2026  1047         684.00     12:25:41     00083012259TRLO0 XLON 
29/09/2026  1137         682.50     11:50:14     00083010100TRLO0 XLON 
29/09/2026  1031         683.00     11:35:18     00083009491TRLO0 XLON 
29/09/2026  1011         683.00     11:35:18     00083009490TRLO0 XLON 
29/09/2026  1178         683.00     11:35:18     00083009489TRLO0 XLON 
29/09/2026  1037         683.00     11:35:18     00083009488TRLO0 XLON 
29/09/2026  1125         683.00     10:58:03     00083008098TRLO0 XLON 
29/09/2026  675         683.00     10:58:03     00083008097TRLO0 XLON 
29/09/2026  421         683.00     10:58:03     00083008096TRLO0 XLON 
29/09/2026  834         683.00     10:58:03     00083008095TRLO0 XLON 
29/09/2026  166         683.00     10:52:58     00083007783TRLO0 XLON 
29/09/2026  1112         683.00     10:03:23     00083005594TRLO0 XLON 
29/09/2026  1001         683.00     09:52:34     00083005099TRLO0 XLON 
29/09/2026  1054         683.00     09:52:34     00083005098TRLO0 XLON 
29/09/2026  1099         679.50     09:16:21     00083003393TRLO0 XLON 
29/09/2026  951         682.00     09:08:15     00083003131TRLO0 XLON 
29/09/2026  2546         683.00     09:04:38     00083003002TRLO0 XLON 
29/09/2026  398         683.00     09:04:38     00083003003TRLO0 XLON 
29/09/2026  739         683.00     09:04:38     00083003004TRLO0 XLON 
29/09/2026  982         683.00     09:04:38     00083003005TRLO0 XLON 
29/09/2026  953         683.00     09:04:38     00083003006TRLO0 XLON 
29/09/2026  1162         683.00     09:04:38     00083003007TRLO0 XLON 
30/09/2026  307         695.50     16:19:49     00083053761TRLO0 XLON 
30/09/2026  115         694.00     16:16:48     00083053609TRLO0 XLON 
30/09/2026  1123         694.00     16:12:48     00083053436TRLO0 XLON 
30/09/2026  993         694.00     16:06:29     00083052824TRLO0 XLON
30/09/2026  1132         694.00     16:06:29     00083052823TRLO0 XLON 
30/09/2026  988         693.50     16:03:01     00083052701TRLO0 XLON 
30/09/2026  986         693.50     15:57:01     00083052485TRLO0 XLON 
30/09/2026  995         694.00     15:55:07     00083052430TRLO0 XLON 
30/09/2026  1030         693.50     15:45:01     00083052067TRLO0 XLON 
30/09/2026  1095         693.50     15:45:01     00083052066TRLO0 XLON 
30/09/2026  40          694.50     15:36:56     00083051657TRLO0 XLON 
30/09/2026  311         694.50     15:36:56     00083051656TRLO0 XLON 
30/09/2026  732         694.50     15:36:56     00083051655TRLO0 XLON 
30/09/2026  1060         695.00     15:31:07     00083051402TRLO0 XLON 
30/09/2026  1168         695.00     15:31:07     00083051401TRLO0 XLON 
30/09/2026  1059         696.00     15:25:39     00083050999TRLO0 XLON 
30/09/2026  1000         696.00     15:25:39     00083050998TRLO0 XLON 
30/09/2026  954         697.50     15:15:57     00083050667TRLO0 XLON 
30/09/2026  1032         697.50     15:11:57     00083050459TRLO0 XLON 
30/09/2026  1000         697.50     15:07:57     00083050233TRLO0 XLON 
30/09/2026  1180         698.00     15:07:20     00083050204TRLO0 XLON 
30/09/2026  1046         696.50     14:44:32     00083048852TRLO0 XLON 
30/09/2026  120         696.50     14:44:32     00083048851TRLO0 XLON 
30/09/2026  1391         696.50     14:44:32     00083048850TRLO0 XLON 
30/09/2026  230         697.50     14:44:18     00083048801TRLO0 XLON 
30/09/2026  221         697.50     14:44:18     00083048800TRLO0 XLON 
30/09/2026  87          698.00     14:43:20     00083048744TRLO0 XLON 
30/09/2026  201         698.00     14:43:20     00083048743TRLO0 XLON 
30/09/2026  292         698.00     14:43:20     00083048742TRLO0 XLON 
30/09/2026  293         698.00     14:43:20     00083048741TRLO0 XLON 
30/09/2026  1002         693.00     12:07:22     00083041365TRLO0 XLON 
30/09/2026  1049         692.50     11:51:10     00083040709TRLO0 XLON 
30/09/2026  1087         693.00     11:38:41     00083040210TRLO0 XLON 
30/09/2026  1022         694.00     11:38:39     00083040209TRLO0 XLON 
30/09/2026  1083         694.50     11:33:03     00083040056TRLO0 XLON 
30/09/2026  982         694.00     10:39:00     00083038504TRLO0 XLON 
30/09/2026  1001         694.00     10:22:02     00083037618TRLO0 XLON 
30/09/2026  1178         693.50     10:09:13     00083036702TRLO0 XLON 
30/09/2026  181         692.50     09:49:56     00083035203TRLO0 XLON 
30/09/2026  963         692.50     09:42:15     00083034758TRLO0 XLON 
30/09/2026  972         691.50     09:10:23     00083033038TRLO0 XLON 
30/09/2026  1179         691.50     08:56:25     00083032494TRLO0 XLON 
30/09/2026  1023         691.00     08:46:42     00083031930TRLO0 XLON 
30/09/2026  1098         691.50     08:46:34     00083031895TRLO0 XLON 
30/09/2026  1055         691.50     08:46:29     00083031887TRLO0 XLON 
30/09/2026  1029         690.50     08:39:12     00083031524TRLO0 XLON 
30/09/2026  1516         691.00     08:37:24     00083031443TRLO0 XLON 
30/09/2026  980         691.50     08:37:09     00083031438TRLO0 XLON 
30/09/2026  952         692.50     08:30:00     00083031093TRLO0 XLON 
30/09/2026  2073         692.50     08:30:00     00083031092TRLO0 XLON 
30/09/2026  992         691.00     08:27:28     00083030974TRLO0 XLON 
30/09/2026  1119         691.00     08:25:52     00083030918TRLO0 XLON 
30/09/2026  1044         692.00     08:24:18     00083030793TRLO0 XLON 
30/09/2026  1076         692.50     08:24:18     00083030792TRLO0 XLON 
30/09/2026  1067         691.50     08:16:16     00083030506TRLO0 XLON 
30/09/2026  1096         692.50     08:16:16     00083030505TRLO0 XLON 
01/10/2026  623         674.00     16:18:50     00083076852TRLO0 XLON 
01/10/2026  1062         673.50     16:17:37     00083076710TRLO0 XLON 
01/10/2026  1590         673.50     16:17:37     00083076709TRLO0 XLON 
01/10/2026  78          673.50     16:13:51     00083076325TRLO0 XLON 
01/10/2026  11          672.50     16:07:36     00083075667TRLO0 XLON 
01/10/2026  1076         672.50     16:01:25     00083075162TRLO0 XLON 
01/10/2026  1066         673.00     15:58:47     00083074927TRLO0 XLON 
01/10/2026  1105         673.00     15:48:54     00083074208TRLO0 XLON 
01/10/2026  1125         674.50     15:40:43     00083073748TRLO0 XLON 
01/10/2026  1085         672.50     15:31:27     00083073184TRLO0 XLON 
01/10/2026  632         674.50     15:25:15     00083072853TRLO0 XLON 
01/10/2026  300         674.50     15:25:15     00083072852TRLO0 XLON 
01/10/2026  960         674.50     15:25:15     00083072851TRLO0 XLON 
01/10/2026  1010         675.50     15:11:15     00083072207TRLO0 XLON 
01/10/2026  1152         673.50     15:05:22     00083071858TRLO0 XLON 
01/10/2026  12          673.50     15:01:34     00083071663TRLO0 XLON 
01/10/2026  298         673.50     15:01:34     00083071662TRLO0 XLON 
01/10/2026  850         673.50     15:01:34     00083071661TRLO0 XLON 
01/10/2026  197         674.00     15:00:33     00083071490TRLO0 XLON 
01/10/2026  89          674.00     15:00:33     00083071489TRLO0 XLON 
01/10/2026  36          674.00     15:00:33     00083071488TRLO0 XLON 
01/10/2026  380         674.00     15:00:33     00083071487TRLO0 XLON 
01/10/2026  120         674.00     15:00:33     00083071486TRLO0 XLON 
01/10/2026  984         671.00     14:56:02     00083071224TRLO0 XLON 
01/10/2026  1058         672.50     14:46:28     00083070644TRLO0 XLON 
01/10/2026  1086         675.50     14:39:40     00083070108TRLO0 XLON 
01/10/2026  1012         676.50     14:31:05     00083069093TRLO0 XLON 
01/10/2026  1040         678.00     14:24:54     00083068715TRLO0 XLON 
01/10/2026  991         679.00     14:11:50     00083068355TRLO0 XLON 
01/10/2026  1053         680.50     13:58:19     00083067922TRLO0 XLON 
01/10/2026  856         681.50     13:49:43     00083067732TRLO0 XLON 
01/10/2026  223         681.50     13:48:49     00083067712TRLO0 XLON 
01/10/2026  1143         682.00     13:47:37     00083067687TRLO0 XLON 
01/10/2026  1035         683.50     13:40:02     00083067471TRLO0 XLON 
01/10/2026  1030         680.50     13:26:07     00083067149TRLO0 XLON 
01/10/2026  1171         681.00     13:23:38     00083067103TRLO0 XLON 
01/10/2026  1104         679.00     12:41:38     00083065884TRLO0 XLON 
01/10/2026  1076         680.00     12:38:59     00083065794TRLO0 XLON 
01/10/2026  1158         678.50     12:24:23     00083065346TRLO0 XLON 
01/10/2026  1068         678.00     12:10:06     00083065025TRLO0 XLON 
01/10/2026  1          678.00     12:10:06     00083065024TRLO0 XLON 
01/10/2026  1153         678.00     11:56:23     00083064485TRLO0 XLON 
01/10/2026  814         678.00     11:39:12     00083063916TRLO0 XLON 
01/10/2026  249         678.00     11:39:12     00083063915TRLO0 XLON 
01/10/2026  722         679.00     11:39:12     00083063914TRLO0 XLON 
01/10/2026  456         679.00     11:39:12     00083063913TRLO0 XLON 
01/10/2026  1080         675.00     10:55:05     00083062696TRLO0 XLON 
01/10/2026  972         676.00     10:50:10     00083062556TRLO0 XLON 
01/10/2026  1124         676.00     10:50:10     00083062555TRLO0 XLON 
01/10/2026  1142         674.50     10:33:55     00083062218TRLO0 XLON 
01/10/2026  1038         673.50     10:28:03     00083062046TRLO0 XLON 
01/10/2026  134         674.50     10:25:02     00083061909TRLO0 XLON 
01/10/2026  1023         674.50     10:25:02     00083061908TRLO0 XLON 
01/10/2026  1070         673.00     09:58:30     00083060811TRLO0 XLON 
01/10/2026  947         674.00     09:57:18     00083060772TRLO0 XLON
01/10/2026  1          673.00     09:45:17     00083060353TRLO0 XLON 
01/10/2026  1053         673.00     09:45:17     00083060352TRLO0 XLON 
01/10/2026  950         673.00     09:12:27     00083058458TRLO0 XLON 
01/10/2026  1045         679.00     08:40:23     00083057128TRLO0 XLON 
01/10/2026  1002         679.50     08:40:23     00083057127TRLO0 XLON 
01/10/2026  1075         686.50     08:15:15     00083055753TRLO0 XLON 
01/10/2026  1004         689.50     08:12:55     00083055572TRLO0 XLON 
02/10/2026  952         667.00     13:14:01     00083090323TRLO0 XLON 
02/10/2026  1004         667.50     11:21:23     00083086643TRLO0 XLON 
02/10/2026  1115         669.00     08:15:04     00083079207TRLO0 XLON 
02/10/2026  128         669.50     11:09:49     00083086157TRLO0 XLON 
02/10/2026  853         669.50     11:09:49     00083086158TRLO0 XLON 
02/10/2026  1002         670.00     11:02:35     00083086000TRLO0 XLON 
02/10/2026  1060         670.00     12:11:58     00083088226TRLO0 XLON 
02/10/2026  256         670.00     13:51:12     00083091625TRLO0 XLON 
02/10/2026  273         670.00     13:51:12     00083091626TRLO0 XLON 
02/10/2026  239         670.00     13:51:12     00083091627TRLO0 XLON 
02/10/2026  1125         670.50     13:52:34     00083091712TRLO0 XLON 
02/10/2026  1043         672.00     10:01:39     00083084038TRLO0 XLON 
02/10/2026  1110         672.00     10:25:02     00083084733TRLO0 XLON 
02/10/2026  994         672.00     10:31:04     00083084961TRLO0 XLON 
02/10/2026  867         672.00     16:07:23     00083097437TRLO0 XLON 
02/10/2026  45          672.00     16:13:10     00083097761TRLO0 XLON 
02/10/2026  1037         672.50     08:47:58     00083080595TRLO0 XLON 
02/10/2026  962         672.50     14:08:33     00083092438TRLO0 XLON 
02/10/2026  957         672.50     14:15:29     00083092648TRLO0 XLON 
02/10/2026  1157         672.50     14:33:53     00083093400TRLO0 XLON 
02/10/2026  234         673.00     08:14:24     00083079191TRLO0 XLON 
02/10/2026  958         673.00     09:43:01     00083082791TRLO0 XLON 
02/10/2026  1096         673.00     14:13:13     00083092540TRLO0 XLON 
02/10/2026  700         673.00     16:07:23     00083097438TRLO0 XLON 
02/10/2026  432         673.00     16:07:23     00083097439TRLO0 XLON 
02/10/2026  179         673.50     08:42:31     00083080362TRLO0 XLON 
02/10/2026  877         673.50     08:43:24     00083080386TRLO0 XLON 
02/10/2026  1042         673.50     14:06:09     00083092290TRLO0 XLON 
02/10/2026  1082         673.50     15:33:57     00083096187TRLO0 XLON 
02/10/2026  586         673.50     16:16:24     00083097924TRLO0 XLON 
02/10/2026  1070         674.00     15:21:47     00083095741TRLO0 XLON 
02/10/2026  756         674.00     16:02:13     00083097174TRLO0 XLON 
02/10/2026  193         674.00     16:02:13     00083097175TRLO0 XLON 
02/10/2026  938         674.50     15:39:33     00083096335TRLO0 XLON 
02/10/2026  1150         675.00     14:41:16     00083093814TRLO0 XLON 
02/10/2026  1152         675.50     15:00:15     00083094945TRLO0 XLON 
02/10/2026  1103         675.50     15:11:50     00083095287TRLO0 XLON 
02/10/2026  334         675.50     15:43:53     00083096500TRLO0 XLON 
02/10/2026  742         675.50     15:43:53     00083096501TRLO0 XLON 
02/10/2026  850         675.50     15:43:53     00083096502TRLO0 XLON 
02/10/2026  1146         675.50     15:57:46     00083096918TRLO0 XLON 
02/10/2026  962         676.00     14:51:42     00083094390TRLO0 XLON 
02/10/2026  1139         676.00     15:51:46     00083096737TRLO0 XLON 
02/10/2026  1111         676.50     15:09:59     00083095235TRLO0 XLON 
02/10/2026  1052         677.00     09:21:19     00083082100TRLO0 XLON 
02/10/2026  969         677.00     09:21:19     00083082101TRLO0 XLON 
02/10/2026  948         677.50     14:48:28     00083094115TRLO0 XLON 
02/10/2026  1020         677.50     14:48:28     00083094116TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is a leading venture capital firm investing in and supporting rapidly growing technology companies across the UK and Europe. Its team of experienced investment professionals focuses on businesses with significant potential at the forefront of innovation and growth.

Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures plc gives public market investors access to a diversified portfolio of exciting, privately held technology businesses. Since 2016, Molten has deployed more than GBP1 billion of capital and realised more than GBP800 million in proceeds from its investments. Across the Group, Molten manages over GBP2 billion AUM.

For further details, please visit:https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

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ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 445351 
EQS News ID:  2409850 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

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