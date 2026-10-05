HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Evonik von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro angehoben. Analyst Sebastian Bray begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Übernahmeinteresse seitens des Chemieriesen BASF. Die Diskussionen über einen solchen Deal in den kommenden Monaten zögen gewissermaßen einen Boden ein für den Aktienkurs von Evonik, selbst für den Fall sinkender Preise für Menthionin-Produkte./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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