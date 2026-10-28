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WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker-Symbol: VOW3
Xetra
28.10.26 | 16:38
69,30 Euro
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ADYEN NV823,90-13,27 %
BANCO SANTANDER SA10,634-6,32 %
BASF SE52,65+1,02 %
BEFESA SA35,500+6,77 %
BNP PARIBAS SA86,92-1,08 %
DANONE SA62,84+1,78 %
DELIVERY HERO SE37,5900,00 %
DEUTSCHE BANK AG29,900+3,55 %
EVONIK INDUSTRIES AG21,180-0,66 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC68,82+7,75 %
GE VERNOVA INC793,00-1,69 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG40,230+1,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A4.100,00+5,94 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG42,580+1,70 %
SYMRISE AG90,90-9,15 %
TRATON SE32,100-1,71 %
UBS GROUP AG41,850-0,64 %
VISA INC361,90+1,99 %
VOLKSWAGEN AG VZ69,30+0,73 %
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