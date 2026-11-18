München - QPLIX unterstützt BNL BNP Paribas Wealth Management bei der Umsetzung von Diamond Tower - Family Strategy, einer neuen Family-Office-Initiative für Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensstrukturen. Die Initiative wurde gemeinsam mit der SDA Bocconi School of Management entwickelt. Sie konzentriert sich auf die langfristige Vermögensplanung, Family Governance und die Herausforderungen, Vermögen über Generationen hinweg effektiv zu steuern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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