Logistics Reply, ein auf innovative Lösungen für Warehouse- und Supply-Chain-Execution spezialisiertes Unternehmen der Reply Gruppe, präsentiert das LEA AI Agent Authority Model: Das neue, praxisorientierte Framework wird gemeinsam mit "LEA Dynamic Intelligence" bereitgestellt und unterstützt Unternehmen dabei, KI-Agenten mit der jeweils passenden Befugnis für ihre Aufgaben einzusetzen, anstatt ihnen maximale Autonomie zu gewähren.

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Logistics Reply introduces the LEA AI Agent Authority Model, a new practical framework delivered alongside LEA Reply Dynamic Intelligence, enabling organizations to deploy AI agents with the right authority for each task-not maximum autonomy.

Da KI zunehmend von der Assistenz in die laufende Lagerverwaltung vordringt, benötigen Unternehmen einen klaren Ansatz, um festzulegen, welche Berechtigung KI-Agenten in welchem Kontext erhalten sollen. Ohne eindeutige Kriterien kann die Einführung ins Stocken geraten oder zusätzliche Risiken für die operativen Teams mit sich bringen. Das Ziel besteht darin, Agenten genau die Befugnis zu geben, die zur jeweiligen Aufgabe passt. Dass ein Agent handeln kann, bedeutet noch nicht, dass er es auch darf.

Das "LEA AI Agent Authority Model" begegnet dieser Herausforderung, indem es zwei Dimensionen verbindet: die KI-Reife des Unternehmens und die kontextabhängige Befugnis der Agenten. Es kombiniert vier Reifegrade vom frühen Einstieg bis zur ausgereiften Nutzung mit fünf Freigabestufen: "Inform", "Recommend", "Act", "Coordinate" und "Governed Autonomy". Das Framework hilft Unternehmen zu erkennen, wo KI bereits heute einen Mehrwert schafft, und auf Basis von Kontext, Anwendungsfall und Risiko festzulegen, welche Aufgaben Agenten übernehmen sollen und unter welchen Leitplanken dies geschieht. Mit wachsender operativer Erfahrung und zunehmendem Vertrauen kann die Befugnis anschließend schrittweise erweitert werden.

Zur praktischen Umsetzung des Frameworks bietet "LEA Dynamic Intelligence" vorgefertigte Agenten sowie einen "Agent Builder", mit dem sich Agenten passgenau für die Anforderungen der Kunden entwickeln und produktiv einsetzen lassen. So verbindet die Lösung die Leitlinien des Modells zu Reifegrad und Befugnis mit konkreten Anwendungen im Lagerbetrieb.

Ab dem 5. Oktober 2026 stehen fünf einsatzbereite Agenten zur Verfügung, die wiederkehrende Aufgaben im Lager abdecken ganz ohne individuelle Entwicklung. Jeder Agent verfügt über einen eigenen Datenvertrag und Integrationsansatz und arbeitet mit einem Maß an delegierter Befugnis und menschlicher Kontrolle, das zu seiner Aufgabe und seinem operativen Umfeld passt:

Der "Out of Stock Agent" ermittelt die Ursachen für die Nichtverfügbarkeit von Beständen und unterscheidet tatsächliche Engpässe von vorübergehenden Problemen. Dadurch lassen sich Verzögerungen und manuelle Prüfungen reduzieren.

ermittelt die Ursachen für die Nichtverfügbarkeit von Beständen und unterscheidet tatsächliche Engpässe von vorübergehenden Problemen. Dadurch lassen sich Verzögerungen und manuelle Prüfungen reduzieren. Der "Labor Distribution Agent" unterstützt die Auslastungssteuerung in Echtzeit. Er identifiziert Engpässe, schätzt den Aufwand zur Einhaltung von Cut-off-Zeiten ab und gibt Empfehlungen für die Umverteilung von Personal.

unterstützt die Auslastungssteuerung in Echtzeit. Er identifiziert Engpässe, schätzt den Aufwand zur Einhaltung von Cut-off-Zeiten ab und gibt Empfehlungen für die Umverteilung von Personal. Der "ABC Rebalancer Agent" berechnet die ABC-Klassifizierung auf Basis von Bewegungsdaten neu und erstellt einen Umklassifizierungsbericht. Nach Freigabe schreibt er die aktualisierten Klassen in den Artikelstamm des Warehouse-Management-Systems (WMS) zurück.

berechnet die ABC-Klassifizierung auf Basis von Bewegungsdaten neu und erstellt einen Umklassifizierungsbericht. Nach Freigabe schreibt er die aktualisierten Klassen in den Artikelstamm des Warehouse-Management-Systems (WMS) zurück. Der "Dock Scheduling Agent" ermöglicht es Disponenten und Transportunternehmen, Zeitfenster für Verladetore über eine Konversation in natürlicher Sprache zu suchen und zu buchen. Der geführte Dialog berücksichtigt dabei die geltenden Planungsregeln.

ermöglicht es Disponenten und Transportunternehmen, Zeitfenster für Verladetore über eine Konversation in natürlicher Sprache zu suchen und zu buchen. Der geführte Dialog berücksichtigt dabei die geltenden Planungsregeln. Der "Lost Found Agent" wird aktiv, sobald sich eine Aufgabe verzögert. Er kann die Umgebung per Kameraeingabe beurteilen, Ursachen für Verzögerungen identifizieren und Störungen erkennen, beispielsweise wenn ein Artikel den Weg eines autonomen mobilen Roboters (AMR) blockiert.

Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply, kommentiert: "KI weckt enorme Erwartungen. Viele Teams wissen, dass sie KI einsetzen wollen, sind sich aber unsicher, wo sie im Tagesgeschäft ihren Platz haben soll und wie der Einstieg sicher gestaltet werden kann. Die KI-Reife ist eine Frage der Organisation, die Befugnis eines Agenten hängt dagegen vom Kontext ab. Wir helfen unseren Kunden zu verstehen, wo KI heute schon Mehrwert schafft, welche Befugnis für welche operative Entscheidung angemessen ist und wie sich diese mit wachsendem Vertrauen und zunehmender Erfahrung sicher ausbauen lässt."

Mit dem "LEA AI Agent Authority Model" und "LEA Dynamic Intelligence" eröffnet Logistics Reply seinen Kunden einen praxisnahen Weg zu agentenbasierter KI in der Lagerverwaltung. Weitere Informationen: www.reply.com/logistics-reply/de

Logistics Reply

Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/logistics-reply/de

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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