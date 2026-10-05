Aus charttechnischer Sicht wird die Lage für die Netflix-Aktie immer bedrohlicher. Die Kursverluste der letzten Tage haben die Aktie des Streamingdienstanbieters an die zentrale Unterstützung herangeführt. Es bedarf nur noch wenig und ein starkes Verkaufssignal könnte der Netflix-Aktie weitere Kursverluste bescheren. Dass sich das Ganze wenige Tage vor der Veröffentlichung der Zahlen für das 3. Quartal 2026 abspielt, erhöht die Brisanz der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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