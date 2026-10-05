100.000 Haushalte haben inzwischen eine staatliche Kaufhilfe für Elektroautos erhalten. Beim Stuttgarter Autobauer sorgt das kaum für Entspannung: Anteilsscheine des Konzerns haben binnen zwölf Monaten mehr als ein Viertel an Wert verloren. Unter Aktionären wird nun über Trend, Bewertung und Dividende diskutiert.Kurz nach Handelsbeginn rutschte die Aktie von Mercedes-Benz bis auf 39,40 Euro ab - der tiefste Stand seit einem Jahr. Inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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