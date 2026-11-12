Stuttgart - Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius verteidigt den Sparkurs seines Unternehmens. Hohe Energie- und Produktionskosten, langwierige Genehmigungen und zunehmende regulatorische Belastungen beeinträchtigten die Wettbewerbsfähigkeit, sagte der Manager der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe).



Die Aufgabe laute, Europa wieder zu einem der attraktivsten Orte der Welt für Investitionen, Innovation und industrielle Produktion zu machen. Dazu brauche es Pragmatismus und Geschwindigkeit.



Mit Blick auf die Rentabilität der Fertigung in Deutschland sagte Källenius, man arbeite an allen wesentlichen Kostenblöcken, darunter Energie, Logistik, Strukturen, Prozesse und eben auch Arbeitskosten. Arbeitskosten seien ein relevanter Hebel, den Unternehmen und Arbeitnehmer gemeinsam unmittelbar beeinflussen könnten.



Standorte außerhalb Deutschlands böten teilweise beides: niedrigere Kosten und höhere Jahresarbeitszeiten. Das habe auch Einfluss auf die Vergabe künftiger Produkte und Investitionen. Es sei dem Vorstandsvorsitzenden ein großes Anliegen, den Standort Deutschland wieder produktiver und damit wettbewerbsfähiger zu machen.



Mercedes hatte am Donnerstag einen Investitionsstopp für Deutschland verhängt. Das Unternehmen dringt auf eine Verlängerung der Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Sollte keine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern gelingen, würden neue Modelle künftig verstärkt im Ausland gefertigt, so die Drohung. In Deutschland prüfe man Werksschließungen.





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