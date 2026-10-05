PUMA wird am 30. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorlegen. Wir erwarten eine sequenzielle Verbesserung der Umsatzentwicklung gegenüber Q2, gestützt durch eine leichtere Vergleichsbasis im Vorjahresvergleich sowie saisonale Effekte, während die zugrunde liegende Nachfrage verhalten bleiben dürfte. Die Bruttomarge dürfte von Preisdisziplin, einem höheren DTC-Anteil, Währungseffekten sowie US-Zollrückerstattungen profitieren. Hohe operative Kosten und strategische Investitionen dürften das EBIT jedoch weiterhin leicht im negativen Bereich halten. Die jüngsten Zahlen des Wettbewerbers Nike deuten auf ein ähnlich uneinheitliches Marktumfeld hin, mit Schwäche in EMEA, China und im Footwear-Segment, jedoch einem robusteren Wholesale-Geschäft. Nach Anpassung unseres Modells, auch auf eine graduellere Erholung bis ins Jahr 2027 passen wir unser Kursziel von 25,00 EUR auf 24,00 EUR an und bestätigen unsere HOLD-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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