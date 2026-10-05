Garching (ots) -Einfach mitnehmen und loslegen: Mit dem P1 stellt Hisense seinen ersten akkubetriebenen Mini-Projektor vor. Klein, bildstark und einfach zu bedienen, lässt er sich überall einsetzen, wo Bilddiagonalen bis zu 150 Zoll gefragt sind. Aber keine Steckdose vorhanden ist. Triple-Color-Lasertechnologie, integrierte Lautsprecher und Streaming-Apps machen ihn zum idealen Begleiter für Entertainment - egal ob zu Hause oder unterwegs.Das nächste Outdoor-Abenteuer, der Urlaub in der Ferienwohnung oder der Filmabend mit Freunden warten sicher schon. Wie wäre es, wenn man den Mini-Projektor einfach einpackt, mitbringt und überall für Entertainment in bis zu 150 Zoll Bildgröße sorgt? Ganz ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Hisense macht das mit seinem ersten akkubetriebenen Mini Laser Projektor P1 möglich.Die kompakten Maße sprechen für sich: Mit nur 13,2 cm Breite und 22,5 cm Höhe und einem Gewicht von nur 2,1 kg lässt sich der P1 ganz einfach im Rucksack verstauen. Ein praktischer Tragegriff macht den Einsatz unterwegs noch leichter. Dank des um 360-Grad schwenkbaren Designs, Auto Magic AI für eine automatische Bildausrichtung und Auto Focus ist der P1 blitzschnell eingerichtet. Die Bildgröße lässt sich mit einem optischen Zoom von 1,0 bis 1,3 präzise anpassen.Ist alles bereit, liefert der Akku (20.000 mAh) Energie für bis zu 2,5 Stunden Videowiedergabe - ausreichend also für einen Filmabend, das Fußballspiel oder eine Gaming-Session. Der P1 projiziert Bilddiagonalen von 65 bis 150 Zoll mit Full-HD Auflösung an die Wand. Seine Triple-Color-Lasertechnologie nutzt separate Laser für Rot, Grün und Blau, erreicht eine Abdeckung von 110 Prozent des BT.2020-Farbraums und sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. 1.000 ANSI-Lumen Helligkeit und ein Kontrastverhältnis von 6000:1 liefern ein detailreiches Bild. Das CineBlack System hebt Einzelheiten in dunklen Szenen hervor; unterstützt werden außerdem HDR10 und HLG.Die Party kann beginnenAuch für den Ton ist gesorgt: Integrierte Stereo-Lautsprecher mit 2x7 Watt Leistung bringen den Sound direkt mit, DTS Virtual:X sorgt für ein räumlicheres Klangerlebnis. So kann der Filmabend beginnen, ohne dass zuerst ein separates Soundsystem angeschlossen werden muss. Noch besser: Bei der nächsten Party kommt der P1 auch als mobiler Lautsprecher zum Einsatz. Mit einer Akkuladung lassen sich circa 5 Stunden Musik abspielen.Lieblingsinhalte direkt startenÜber das integrierte VIDAA-Betriebssystem sind Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube und Apple TV direkt auf dem Projektor verfügbar. Inhalte vom Smartphone oder Tablet lassen sich per Apple AirPlay 2 übertragen. Für eine besonders intuitive und komfortable Steuerung ist der P1 mit Alexa und Apple Home kompatibel. Darüber hinaus macht der P1den Anschluss externer Geräte spielend leicht: Es stehen einHDMI-Anschluss (2.1) und ein USB-Port 3.0 zur Verfügung. Zudem werden Bluetooth 5.1 und WiFi 5 unterstützt.Der Hisense P1 ist ab Oktober für 1.099 Euro (UVP) verfügbar.Über HisenseHisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Mehr Informationen auch unter: www.hisense.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6364861