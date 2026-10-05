Die Stimmung in der deutschen Chemieindustrie ist überraschend ins Positive gedreht. Davon könnte insbesondere BASF profitieren: Der Konzern hat seine Ergebnisprognose bereits erhöht, die Aktie notiert aber weiterhin nur bei rund 50 €. Deutsche Bank und Bernstein sehen Kurse um 60 €, die DZ Bank sogar 64 €. Entscheidend ist nun, ob aus der kurzfristigen Nachfragebelebung eine nachhaltige Erholung wird. Die Kunden füllen ihre Lager wieder Das Ifo-Geschäftsklima ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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