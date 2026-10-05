Toronto, ON / 5. Oktober 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. ("Mayfair" oder das "Unternehmen") (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ - freut sich, die Ernennung von Daniel Janusauskas, P.Eng., zum Vizepräsidenten für technische Dienstleistungen mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt zu geben. Herr Janusauskas wird den Bereich Technische Dienstleistungen des Unternehmens leiten, während dieses das zu 100 % im Besitz befindliche Goldprojekt Fenn-Gib ("Fenn-Gib" oder das "Projekt") vorantreibt und dessen Risiken mindert, um eine Baugenehmigung zu erlangen.

Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair Gold, erklärte: "Ich habe bereits zuvor eng mit Daniel zusammengearbeitet und weiß, dass er ein außergewöhnlicher Ingenieur mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Bergbaubetrieb, technische Studien und Projektentwicklung ist. Sein technisches Urteilsvermögen, seine praxisorientierte Herangehensweise und seine Charakterstärke machen ihn zur idealen Besetzung, um Fenn-Gib durch die nächste Entwicklungsphase zu führen und es zu einer in Betrieb befindlichen Goldmine zu machen. Wir freuen uns sehr, ihn bei Mayfair willkommen zu heißen."

Daniel Janusauskas, P.Eng., ist Bergbauingenieur mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen technische Dienstleistungen, Bergwerksplanung, Projektentwicklung und Betrieb. Zuletzt war er als Technical Services Manager bei Generation Mining tätig, wo er dazu beitrug, das Marathon-Kupfer-Palladium-Projekt durch aktualisierte Machbarkeitsstudien, Due-Diligence-Prüfungen durch Kreditgeber und unabhängige Ingenieurgutachten, Projektfinanzierung sowie den Übergang in die Bauphase voranzutreiben.

Zuvor hatte Herr Janusauskas technische und leitende Positionen bei Baffinland Iron Mines, Detour Gold und BBA inne und sammelte Erfahrungen in den Bereichen Betriebsaufbau und -optimierung, Lebensdauerplanung, NI 43-101-Studien sowie Projektbewertung. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Bergbauingenieurwesen der McGill University und ist Preisträger des CIM-Bedford Canadian Young Mining Leaders Award.

Herr Janusauskas, P.Eng., designierter Vizepräsident für Technische Dienstleistungen, fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, in einer wichtigen Phase der Entwicklung von Fenn-Gib zu Mayfair Gold zu stoßen. Mayfair hat ein erfahrenes und agiles Team zusammengestellt, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Projekt entwicklung und Betrieb einzubringen, um Fenn-Gib auf dem Weg zur Produktion voranzubringen und Mayfair zu einem operativen und wachsenden Goldunternehmen auszubauen."

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios liegt. Fenn-Gib beherbergt eine angezeigte Goldmineralressource von 4,3 Millionen Unzen (181,3 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,74 g/t), und die in der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, "PFS") von 2026 dargelegte erwartete Strategie[i] sieht vor, das Projekt im Rahmen des provinziellen Genehmigungsverfahrens zu entwickeln, wobei die höhergradige wahrscheinliche Mineralreserve von 1 Million Unzen (25,1 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,29 g/t), die sich in oberflächennaher Lage befindet, wobei die durch die Lagerstätte gebotene Flexibilität und Skalierbarkeit hervorgehoben wird. Die PFS skizziert zudem das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten auszubauen, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Amortisationszeit im Basisszenario von 2,7 Jahren und einem kumulativen freien Cashflow-[ii] von 896 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und den Dialog mit den Interessengruppen voran, mit dem Ziel, im Jahr 2028 mit dem Bau zu beginnen und im Jahr 2030 die Produktion aufzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Exploration im gesamten Landpaket, um den Umfang der Mineralressourcen und die Wachstumschancen zu steigern.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Die Verwendung der Begriffe "wird" und "erwartet" sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die erwartete Strategie zur Erschließung des Projekts im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Provinz, die Ausrichtung auf die hochgradige Mineralreserve von 1 Million Unzen, der Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts, alle voraussichtlichen Zeitpläne für die Genehmigungen sowie alle Angaben im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunfts en Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsorientierten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, die unter den Profilen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca bzw. auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange ("TSXV") noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich mit Ihren Anfragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng.

CEO, Mayfair Gold Corp.

2770 Plymouth Dr - Suite 101

Oakville, ON L6H 6Y4 Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

#_ednref1 Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel "Fenn-Gib-Goldprojekt - Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und Vor-Machbarkeitsstudie" vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

#_ednref2 Der Begriff "freier Cashflow" hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen

Kennzahlen anderer Emittenten, die als Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bezeichnet werden. Da sich das Unternehmen nicht in der Produktion befindet, verfügt es weder über historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen noch über historische vergleichbare Kennzahlen nach IFRS, weshalb die vorstehenden zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit den nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahlen nach IFRS abgeglichen werden können.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86106Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86106&tr=1



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