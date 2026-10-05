Der Konzern peilt laut Insidern den 28. Oktober für die Börsennotierung von tk accelis an. Im Zuge des Spin-offs sollen 49 % des Werkstoffhandels separat gelistet werden - ein weiterer Schritt auf dem Weg vom Konglomerat zur schlanken Beteiligungsholding. Jefferies taxiert den Enterprise Value von tk accelis auf bis zu 3,6 Mrd. €. Das Potenzial liegt vor allem in der Profitabilität: Bei 11,4 Mrd. € Umsatz 2024/25 soll die bereinigte EBITDA-Marge von zuletzt 2 % auf 4 bis 5 % steigen. In diesem Fall macht das Listing erhebliche stille Werte sichtbar machen. Der Eigenkapitalwert liegt jenseits von 21 € je Aktie. Siehe dazu auch AB 40/2026.
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