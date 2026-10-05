Neuer Bericht beleuchtet, wie KI, Cloud-Plattformen und vernetzte Sicherheitsökosysteme die Zukunft der Sicherheit neu gestalten

UNIONTOWN, OH / ACCESS Newswire / 5. Oktober 2026 / Securitas Technology, eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich der elektronischen Sicherheit, gab heute die Veröffentlichung seines 2027 Global Technology Outlook Report bekannt, der Unternehmen praktische Einblicke in die Technologien, Trends und geschäftlichen Prioritäten bietet, die die Branche der elektronischen Sicherheit verändern.

Der von Sicherheitsexperten weltweit mit Spannung erwartete Global Technology Outlook Report - der nun bereits in seiner neunten jährlichen Ausgabe erscheint - vereint Perspektiven von mehr als 16.000 Endkunden aus 19 Ländern, unabhängige Untersuchungen unter Beteiligung von mehr als 575 Entscheidungsträgern im Sicherheitsbereich, 26 der weltweit führenden Hersteller und Innovatoren sowie Fachexperten von Securitas Technology aus aller Welt. Das Ergebnis ist der branchenweit umfassendste Überblick darüber, wie sich Sicherheitsprogramme weiterentwickeln, um der wachsenden Komplexität, neuen Risiken und dem raschen technologischen Wandel gerecht zu werden.

Da Sicherheit zunehmend die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, die Betriebskontinuität und das Vertrauen in die Organisation unterstützt, zeigt der Bericht eine deutliche Verlagerung hin zu stärker vernetzten, erkenntnisgestützten Sicherheitsstrategien, die es Unternehmen ermöglichen, Risiken zu antizipieren, schnellere Entscheidungen zu treffen und effizienter zu arbeiten.

"Sicherheitsverantwortliche bewegen sich heute in einem Umfeld, das von immer schnellerem Wandel geprägt ist", sagte Tony Byerly, Global President und CEO von Securitas Technology. "Der 2027 Global Technology Outlook Report wurde erstellt, um Unternehmen dabei zu helfen, zu verstehen, was sich verändert, warum dies wichtig ist und wie sie zuversichtlich voranschreiten können. Unser Ziel ist es, praktische Einblicke zu liefern, die Sicherheitsverantwortlichen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und widerstandsfähigere Unternehmen aufzubauen."

Wichtige Erkenntnisse aus dem 2027 Global Technology Outlook Report

Der Bericht identifiziert mehrere Trends, die Sicherheitsprogramme in den kommenden Jahren voraussichtlich prägen werden:

KI hält Einzug in den Kernbereich des Sicherheitsbetriebs

KI geht über das Experimentierstadium hinaus und wird Teil des täglichen Sicherheitsbetriebs. Unternehmen nutzen KI, um die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern, Fehlalarme zu reduzieren, Untersuchungen zu optimieren und Sicherheitsinformationen leichter zugänglich zu machen - unter Wahrung angemessener Governance und menschlicher Aufsicht.

Cloud-Lösungen gestalten die Sicherheitsarchitektur neu

Cloud-Plattformen und Remote-Dienste werden zu grundlegenden Bestandteilen moderner Sicherheitsstrategien. Unternehmen streben zunehmend nach einer zentralen Übersicht, verbesserter Systemresilienz und der Fähigkeit, Sicherheitsumgebungen standortübergreifend proaktiv zu verwalten.

Drohnen und Roboter erweitern Überblick und Reichweite

Drohnen und Robotik entwickeln sich zunehmend von neuen Technologiekonzepten zu praktischen Anwendungen. Das Interesse an Drohnenerkennung, automatisierten Patrouillen und verbessertem Situationsbewusstsein für komplexe und risikoreiche Umgebungen wächst weiter.

Die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems ist für eine robuste physische Sicherheit unerlässlich

Da Sicherheitssysteme immer stärker vernetzt und datengesteuert sind, legen Unternehmen größeren Wert auf Cybersicherheit, Datenintegrität und langfristige Systemresilienz. Sicherheitsverantwortliche erkennen zunehmend, dass das Vertrauen in Sicherheitssysteme genauso wichtig ist wie deren Funktionalität.

Über technologische Trends hinaus ergab der Bericht, dass Unternehmen bei Entscheidungen über Sicherheitsinvestitionen zunehmend Wert auf Zuverlässigkeit, proaktives Risikomanagement, operative Widerstandsfähigkeit und Geschäftskontinuität legen. Sicherheit wird nicht mehr ausschließlich als Schutzfunktion betrachtet, sondern als strategische Fähigkeit, die zur Erreichung übergeordneter Geschäftsziele beiträgt.

"Das Innovationstempo in unserer Branche nimmt weiter zu", sagte Byerly. "Unternehmen, die verstehen, wie Technologie, Betriebsabläufe und Vertrauen zusammenwirken, sind am besten aufgestellt, um sich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen einzustellen."

Der 2027 Global Technology Outlook Report ist ab sofort verfügbar und bietet praktische Anleitungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Technologieinvestitionen auf langfristige Sicherheits- und Geschäftsziele abzustimmen. Besuchen Sie die Landingpage hier: https://www.securitastechnology.com/global-technology-outlook-report-2027.

Chris Cugini, Global Communications Manager

newsroom@securitastechnology.com

QUELLE: Securitas Technology

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