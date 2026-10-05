Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V. (AEX:HAVAS)
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from October 1 to 2, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-01
NL0015002K83
BUY
7001
17,620169
123 358,80
17,850000
17,250000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-01
NL0015002K83
SELL
5200
17,640385
91 730,00
17,850000
17,400000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-02
NL0015002K83
BUY
4021
17,582057
70 697,45
17,700000
17,500000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-02
NL0015002K83
SELL
4043
17,595610
71 139,05
17,750000
17,500000
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:02:24Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9ItUm8b-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:02:26Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9ItUmgN-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:04:26Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9ItVHo5-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:10:17Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
17
XAMS
RFL_9ItWl5S-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:15:16Z
NL0015002K83
17,300000
EUR
BUY
62
XAMS
RFL_9ItY13r-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:15:16Z
NL0015002K83
17,350000
EUR
BUY
183
XAMS
RFL_9ItY0yf-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:24:33Z
NL0015002K83
17,300000
EUR
BUY
138
XAMS
RFL_9ItaLva-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T07:58:41Z
NL0015002K83
17,250000
EUR
BUY
20
XAMS
RFL_9Itiwbt-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T08:06:06Z
NL0015002K83
17,250000
EUR
BUY
180
XAMS
RFL_9ItkoJ0-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T08:06:06Z
NL0015002K83
17,250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9ItkoJ1-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T09:21:40Z
NL0015002K83
17,400000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9Iu3pyp-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T09:30:32Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
13
XAMS
RFL_9Iu64GY-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T09:33:28Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
387
XAMS
RFL_9Iu6oAQ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T09:46:48Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
11
XAMS
RFL_9IuAAJh-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T09:47:26Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
46
XAMS
RFL_9IuAJyE-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T09:47:26Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
SELL
143
XAMS
RFL_9IuAJyF-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T10:07:52Z
NL0015002K83
17,450000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9IuFT8U-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T10:34:57Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9IuMHpj-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T10:42:12Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IuO72h-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T10:43:50Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9IuOWMy-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T10:58:35Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IuSEcK-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T10:58:45Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9IuSHHG-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T11:02:03Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IuT6nP-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T11:21:50Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IuY5cA-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T11:51:03Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IufReI-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T12:11:12Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9IukVy1-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T12:33:16Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Iuq4a1-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:25:02Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9Iv36bP-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:40:20Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Iv6xQA-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:40:20Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Iv6xQB-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:48:51Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9Iv96Bs-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:49:38Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9Iv9Ie0-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:54:48Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
32
XAMS
RFL_9IvAb58-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:54:48Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
32
XAMS
RFL_9IvAb58-08
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:54:48Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
336
XAMS
RFL_9IvAb59-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T13:57:52Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
88
XAMS
RFL_9IvBN97-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:08:41Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
47
XAMS
RFL_9IvE5jx-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:08:41Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
SELL
265
XAMS
RFL_9IvE5k4-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:18:22Z
NL0015002K83
17,850000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IvGWtV-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:26:08Z
NL0015002K83
17,800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9IvIUII-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:31:14Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
BUY
186
XAMS
RFL_9IvJlrt-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:31:14Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9IvJlru-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:38:25Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9IvLZzI-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:39:08Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9IvLlDY-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:43:18Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9IvMoHc-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:43:29Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
13
XAMS
RFL_9IvMr9u-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:43:29Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
72
XAMS
RFL_9IvMrAJ-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T14:53:24Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
115
XAMS
RFL_9IvPLtU-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:06:25Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9IvSd4d-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:07:01Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9IvSmIU-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:15:27Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
1000
XAMS
RFL_9IvUttd-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:24:08Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
34
XAMS
RFL_9IvX5el-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:24:08Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
366
XAMS
RFL_9IvX5el-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:26:57Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
1000
XAMS
RFL_9IvXnOX-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:28:39Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
25
XAMS
RFL_9IvYE4M-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:35:00Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
175
XAMS
RFL_9IvZpBF-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-01T15:35:00Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9IvZpBF-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:00:03Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
25
XAMS
RFL_9IzKi1p-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:00:03Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
163
XAMS
RFL_9IzKi1p-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:02:20Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IzLHkj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:43:01Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9IzVWh5-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:57:48Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
7
XAMS
RFL_9IzZFMr-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:57:48Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
338
XAMS
RFL_9IzZFMr-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T07:57:48Z
NL0015002K83
17,750000
EUR
SELL
55
XAMS
RFL_9IzZFMu-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T08:17:25Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9IzeBgw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T08:21:09Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9Izf7mj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T08:38:05Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IzjODS-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T08:44:20Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Izkxhb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:02:35Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
120
XAMS
RFL_9IzpYXP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:02:35Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
80
XAMS
RFL_9IzpYXQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:13:26Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IzsHyn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:14:15Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9IzsUnO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:31:22Z
NL0015002K83
17,700000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Izwo0h-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:33:08Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9IzxFSB-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T09:33:50Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
BUY
198
XAMS
RFL_9IzxQR7-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T10:26:59Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9J0Ao43-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T11:59:03Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
11
XAMS
RFL_9J0Xz2R-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T12:04:35Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9J0ZNQr-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T12:17:02Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
48
XAMS
RFL_9J0cVoe-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T12:22:53Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
17
XAMS
RFL_9J0dz7T-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:08:18Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
135
XAMS
RFL_9J0pPs2-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:08:18Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9J0pPs3-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:37:18Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9J0wigo-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:45:33Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
399
XAMS
RFL_9J0ynSS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:55:03Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9J11Bl1-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:55:03Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
500
XAMS
RFL_9J11Bl1-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T13:55:03Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
300
XAMS
RFL_9J11Bl2-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T14:03:39Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9J13LrT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T14:03:39Z
NL0015002K83
17,600000
EUR
SELL
300
XAMS
RFL_9J13LrU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T14:22:31Z
NL0015002K83
17,650000
EUR
SELL
44
XAMS
RFL_9J186MR-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:01:27Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9J1Hu8o-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:09:27Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9J1Jurb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:09:35Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
20
XAMS
RFL_9J1Jwv7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:25:34Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9J1NyTw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:26:20Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9J1OAVA-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:26:25Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9J1OBhW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:26:28Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9J1OCf6-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:26:37Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9J1OEmh-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:28:02Z
NL0015002K83
17,500000
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9J1Ob5F-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:35:00Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
16
XAMS
RFL_9J1QLfV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-02T15:35:00Z
NL0015002K83
17,550000
EUR
SELL
364
XAMS
RFL_9J1QLiD-05
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Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27