Infineon Aktie | Frisches Kaufsignal | Analyse

Willkommen zum aktuellen Chartcheck, hier spricht Ihr Finanzexperte Jens Klatt. Nach einem volatilen Handelsverlauf hat sich die Infineon Aktie (WKN: 623100) eindrucksvoll an die Spitze des deutschen Leitindex gekämpft. Mit einem satten Tagesgewinn von 4,37 Prozent per Xetra-Schluss führte das Wertpapier gestern souverän die DAX-Gewinnerliste an.

Dieser dynamische Kurssprung weckt naturgemäß das Interesse vieler Anleger, die im Technologiesektor antizyklisch Aktien kaufen möchten. Doch ist dieser Anstieg nur ein kurzes Strohfeuer oder der Beginn einer nachhaltigen Trendwende? In der folgenden Analyse beleuchten wir die entscheidenden charttechnischen Marken im Tages- und 4-Stunden-Chart.

- Infineon ISIN: DE0006231004 - WKN: 623100 - Ticker: IFX.DE

?? Die 3 Key Takeaways zur Infineon Aktie

Souveräner DAX-Tagesgewinner: Die Infineon Aktie setzte sich per Xetra-Schluss mit +8,06 - dynamisch an die Spitze der DAX-Gewinnerliste.

Charttechnischer Ausbruch: Auf Tages- und 4-Stunden-Basis gelang der Ausbruch über die Schlüssel-Durchschnittslinien (SMA20, SMA50 und SMA200).

Entscheidendes Bestätigungsszenario: Verteidigt der Kurs den Ausbruch per Tagesschluss, rücken die nächsten Kursziele bei 69,80 EUR und 75,54 EUR in den Fokus.

Zum Xetra-Schluss notierten am vergangenen Freitag 27 Aktien im Plus, während 13 Werte Abschläge hinnehmen mussten. Die Gewinnerliste der Aktien News führte die Infineon Aktie unangefochten an. Das Papier verteuerte sich um deutliche 8,06 Prozent. Ebenfalls stark präsentierten sich Qiagen (+7,07 Prozent) und Hochtief (+2,94 Prozent). Damit war Infineon der stärkste Tagesgewinner im DAX 40.

Chartcheck Daily: Bricht die Infineon Aktie jetzt nachhaltig nach oben aus?

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart der Infineon Aktie zeigt sich ein dynamisches Bild: Bis Ende 2025 verharrte der Halbleitertitel in einer Seitwärtsrange. Erst zu Jahresbeginn gelang der Befreiungsschlag nach Norden, woraufhin das Papier von Anlegern stark nachgefragt wurde und bis auf ein Hoch bei 48,22 EUR stieg.

Die anschließenden Gewinnmitnahmen drückten den Kurs erst unter der 40-EUR-Marke wieder in die Stabilisierung. Von dort aus gelang per Gap-up der erneute Anstieg. Das im Juni markierte Verlaufshoch wurde jedoch abverkauft, woraufhin die Aktie bis an die SMA20 (aktuell bei 57,64 EUR) zurücksetzte....

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