Seit vergangenem Montag hat das DAX-Schwergewicht rund elf Prozent verloren. Ausschlaggebend sind Glyphosat-Sorgen: EU-Staaten halten an befristeten Zulassungen fest, in den USA steht die Genehmigung eines Milliardenvergleichs aus. Hinzu kommt ein Vorstoß des Umweltministers, Pharmahersteller für Abwasserreinigung zahlen zu lassen.Bayer-Papiere rutschen zum Wochenstart erneut ab. Am Montagnachmittag kostet die Aktie 44,47 Euro, 1,2 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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