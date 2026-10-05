Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA17178G3026 Cielo Waste Solutions Corp. 05.10.2026 CA29643A1XXX Esker Infrastructure Corp. 06.10.2026 Tausch 1:1
CA23256X4075 Cybin Inc. 05.10.2026 CA4234921XXX Helus Pharma Inc. 06.10.2026 Tausch 1:1
CA0422791099 Armory Mining Corp. 05.10.2026 CA0422792XXX Armory Mining Corp. 06.10.2026 Tausch 5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA17178G3026 Cielo Waste Solutions Corp. 05.10.2026 CA29643A1XXX Esker Infrastructure Corp. 06.10.2026 Tausch 1:1
CA23256X4075 Cybin Inc. 05.10.2026 CA4234921XXX Helus Pharma Inc. 06.10.2026 Tausch 1:1
CA0422791099 Armory Mining Corp. 05.10.2026 CA0422792XXX Armory Mining Corp. 06.10.2026 Tausch 5:1
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