The following instruments on XETRA do have their first trading 06.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.10.2026
Aktien
1 US98260Q2003 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. ADR
2 AU0000340663 Bhagwan Marine Ltd.
3 US76156B1070 Revolve Group Inc.
4 CA0422792089 Armory Mining Corp.
5 CA29643A1093 Esker Infrastructure Corp.
6 CA4234921076 Helus Pharma Inc.
Anleihen
1 XS3516275XXX IS Iris Lux Bidco S.à r.l.
2 US833445AXXX Snowflake Inc.
3 US833445AXXX Snowflake Inc.
4 XS3517354XXX Eleving Group
5 USG6436QAXXX NCL Corp. Ltd.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.10.2026
Aktien
1 US98260Q2003 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. ADR
2 AU0000340663 Bhagwan Marine Ltd.
3 US76156B1070 Revolve Group Inc.
4 CA0422792089 Armory Mining Corp.
5 CA29643A1093 Esker Infrastructure Corp.
6 CA4234921076 Helus Pharma Inc.
Anleihen
1 XS3516275XXX IS Iris Lux Bidco S.à r.l.
2 US833445AXXX Snowflake Inc.
3 US833445AXXX Snowflake Inc.
4 XS3517354XXX Eleving Group
5 USG6436QAXXX NCL Corp. Ltd.
© 2026 Xetra Newsboard