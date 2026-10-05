The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2026
ISIN Name
CA0422791099 ARMORY MINING CORP. O.N.
CA17178G3026 CIELO WASTE SOLUT.A NEW
CA23256X4075 CYBIN INC. O.N.
PLENERG00022 ENERGA SA AA ZY 10,92
US97727L4086 WISEKEY INT.H.ADR NEW 0,5
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2026
ISIN Name
CA0422791099 ARMORY MINING CORP. O.N.
CA17178G3026 CIELO WASTE SOLUT.A NEW
CA23256X4075 CYBIN INC. O.N.
PLENERG00022 ENERGA SA AA ZY 10,92
US97727L4086 WISEKEY INT.H.ADR NEW 0,5
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