FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ESK.INF.COR. O.N. C36 CA29643A1093
AB/FROM ONWARDS 18.11.2026 18:06 CET
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ESK.INF.COR. O.N. C36 CA29643A1093
AB/FROM ONWARDS 18.11.2026 18:06 CET
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