Eine neue Modellreihe von Wärmepumpen-Heizzentralen soll die Einsatzmöglichkeiten in großen Gebäuden erweitern und die Wärmewende in Gewerbe, Industrie und kommunalen Gebäudebeständen forcieren. Enercube setzt darin Wärmepumpen von Panasonic ein. Enercube entwickelt und fertigt vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentralen. Das Unternehmen aus Salzburg bündelt dafür Wärmepumpen und die erforderliche Heiztechnik in einer vollständigen Einheit - den sogenannten Cubes. Diese stellt man außerhalb eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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