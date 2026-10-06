Goldman Sachs sieht Gold bei 4.900 Dollar: Was das für B2Gold und Tesoro Gold bedeutet

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Hohe Anleiherenditen belasten Gold. Doch Notenbanken halten an seiner strategischen Bedeutung fest. Auf der Konferenz der London Bullion Market Association am 5. Oktober betonten Zentralbankvertreter die Rolle des Edelmetalls angesichts geopolitischer Unsicherheit und hoher Staatsschulden.

Für Anleger entsteht eine Spannung: Kurzfristig beeinflussen Zinsen den Goldpreis, langfristig unterstützt die Diversifikation staatlicher Reserven die Nachfrage. Bei Goldaktien kommt eine weitere Frage hinzu: Welche Unternehmen können das Marktumfeld in wirtschaftlichen Wert verwandeln?

Goldman Sachs sieht Potenzial - trotz Schwankungsrisiken

Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040) bekräftigte am 11. September seine Prognose von 4.900 US-Dollar je Unze zum Jahresende 2026. Zusätzliche ETF-Zuflüsse und die Nachfrage nach Goldoptionen könnten weitere Aufwärtsbewegungen begünstigen.

Allerdings beruhte diese Einschätzung unter anderem auf unveränderten US-Leitzinsen. Nach den anschließenden Veränderungen im Zinsumfeld darf das Ziel deshalb nicht als frisch aktualisierte Prognose verstanden werden.

Die aktuellen Aussagen der Notenbanken liefern einen breiteren Hintergrund. Bundesbankpräsident Joachim Nagel verwies auf Diversifikation und die Kreditrisiken hoher Schuldenstände. Gold bleibt damit ein Thema, das über die nächste Zinsentscheidung hinausreicht.

B2Gold: Produktion allein reicht nicht

B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) zeigt, welche Größen bei produzierenden Goldunternehmen entscheidend sind. In seiner August-Präsentation erwartet der Konzern für 2026 eine Produktion von 820.000 bis 920.000 Unzen. Die prognostizierten gesamten nachhaltigen Förderkosten, kurz AISC, liegen bei 2.370 bis 2.550 US-Dollar je verkaufter Unze.

Ein hoher Goldpreis kann den finanziellen Spielraum verbessern. Wie viel davon tatsächlich im Unternehmen ankommt, hängt jedoch von Kosten, Investitionen und der operativen Umsetzung ab.

Bei Minenentwicklern verschiebt sich der Fokus: Sie müssen zunächst nachweisen, dass aus einer Lagerstätte ein finanzierbares und genehmigungsfähiges Bergbauprojekt entstehen kann.

esoro schafft eine belastbarere Entwicklungsbasis

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat bei seinem chilenischen Projekt El Zorro einen wichtigen Schritt vollzogen. Am 18. September meldete das Unternehmen erstmals eine Erzreserve für die Lagerstätte Ternera: 42,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,93 Gramm Gold je Tonne und rund 1,28 Millionen Unzen enthaltenem Gold.

Eine Reserve berücksichtigt neben der Geologie auch technische und wirtschaftliche Faktoren des geplanten Abbaus. Nach Unternehmensangaben entspricht sie rund 87 Prozent der Goldunzen aus den Ressourcenkategorien "Measured" und "Indicated".

Damit gewinnt die Entwicklungsgeschichte an Substanz. Tesoro verfügt über eine konkretere Grundlage für die weitere Minenplanung, auch wenn eine Reserve noch keine fertig finanzierte Mine bedeutet.

Mehr als 13 Jahre geplante Produktion

Die Reserve liegt vollständig innerhalb eines geplanten Tagebaus. Bei einem vorgesehenen Verarbeitungsdurchsatz von drei Millionen Tonnen jährlich unterstützt sie nach Unternehmensangaben eine Produktionsdauer von mehr als 13 Jahren.

Das Reserven-Grubendesign basiert auf einer Optimierung mit 3.000 US-Dollar je Unze. Für diese Auslegung setzt Tesoro somit keinen Goldpreis von 4.900 Dollar voraus.

Hinzu kommt die Lage: Ternera befindet sich 13 Kilometer von der Pazifikküste und rund 57 Straßenkilometer vom Hafen Caldera entfernt. Die geringe Höhenlage und regionale Infrastruktur könnten die Entwicklung erleichtern; konkrete Versorgungsanschlüsse bleiben jedoch Teil der Projektarbeit.

Die September-Präsentation nennt auf Vor-Machbarkeitsniveau bei 3.500 Dollar Gold einen Kapitalwert nach Steuern von rund 994 Millionen US-Dollar, abgezinst mit fünf Prozent. Der anfängliche Kapitalbedarf beträgt rund 276 Millionen Dollar. Diese Modellwerte müssen durch weitere Studien und die Umsetzung bestätigt werden.

Fazit

Die aktuellen Notenbankaussagen unterstreichen, weshalb Gold trotz hoher Anleiherenditen strategisch relevant bleibt. Goldman Sachs liefert mit seiner September-Prognose einen positiven Orientierungspunkt, dessen Annahmen angesichts des veränderten Zinsumfelds sorgfältig einzuordnen sind.

B2Gold und Tesoro bieten unterschiedliche Zugänge zu diesem Markt. Beim Produzenten zählen laufende Förderung, Kostenkontrolle und Investitionen. Bei Tesoro steht die mögliche Wertschöpfung durch den Übergang vom Entwicklungsprojekt zur Mine im Mittelpunkt. Die erste Ternera-Reserve und die geplante lange Betriebsdauer geben dieser Perspektive eine greifbare Grundlage.

Tesoro muss dennoch wesentliche Hürden überwinden. Die definitive Machbarkeitsstudie soll Planung und Wirtschaftlichkeit konkretisieren; Genehmigungen, Finanzierung und Bau stehen weiterhin aus. Anleger sollten deshalb aktualisierte Investitionskosten und Fortschritte beim Finanzierungspfad verfolgen. Eine geschäftliche Verbindung zu Goldman Sachs oder B2Gold wird daraus nicht abgeleitet. Ein unterstützender Goldmarkt verbessert die Ausgangslage - den entscheidenden Wert muss Tesoro durch die erfolgreiche Entwicklung von El Zorro schaffen.

Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/gold-retains-key-reserve-status-despite-surging-bond-yields-central-bankers-say-2026-10-05/?utm_source=chatgpt.com

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Robust-Second-Quarter-2026-Results-Remains-on-Track-to-Achieve-Full-Year-Guidance/default.aspx

MINERAL-RESOURCES-INCREASE-15-TO-41-8-MOZ/default.aspx

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

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Enthaltene Werte: US38141G1040,CA11777Q2099,AU0000077208