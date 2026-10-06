WICHTIGE ZUSAMMENFASSUNG

06. Oktober 2026. Yugo Metals hat mit dem privaten Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich die geplanten Bohrstandorte im Petrovo-Konzessionsgebiet (St-Nicholas-Projekt) in Bosnien und Herzegowina (Republika Srpska) befinden, eine Landzugangs- und Pachtvereinbarung unterzeichnet.

18.227 m² (1,82 Hektar) Privatgrundstück für eine Laufzeit von sechs Jahren gesichert, das die geplanten Bohrstandorte und den wichtigen Bereich historischer Bohrungen umfasst.

Die Rechte umfassen Zugang, Bohrungen, Probenahmen, geophysikalische Untersuchungen und andere Explorationsaktivitäten sowie, vorbehaltlich der letztlich erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten.

Option zum Kauf des Grundstücks zu jedem Zeitpunkt während der Laufzeit, wodurch die Oberflächenrechte gesichert werden können, falls der Explorationserfolg eine zukünftige Entwicklung unterstützt.

Gegenleistung für den Zugang von EUR300.000 (zahlbar in AUD) und 18.000.000 YUG-Aktien, die für 24 Monate gesperrt werden.

Der Oberflächenzugang ist vor den ersten Bohrungen des Unternehmens bei Petrovo gesichert. Eine geophysikalische IP-Untersuchung beginnt nächste Woche, und die Bohrungen sollen unmittelbar nach Vorliegen der Ergebnisse im vierten Quartal dieses Jahres beginnen.

Die Sicherung des Grundstücks beseitigt eine wesentliche Hürde vor Beginn der Bohrungen bei Petrovo und schützt die Position des Unternehmens im Bohrgebiet langfristig.

NUR FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH

CEO-KOMMENTAR

Petar Tomaševic · Executive Director & CEO

"Die Sicherung des Zugangs zu privatem Grund ist eine frühe Herausforderung für Explorationsunternehmen auf dem Balkan. Bei Petrovo haben wir diese durch eine sechsjährige Vereinbarung überwunden, die das geplante Bohrgebiet umfasst.

Unabhängig davon wird Yugo Metals außerdem eine Option zum zukünftigen Erwerb des Grundstücks erhalten, die vorbehaltlich eines Explorationserfolgs einen wichtigen Weg zum Eigentum eröffnet. Sofern die Bohrungen die historischen Bohrergebnisse bestätigen und das Projekt in Richtung Machbarkeitsstudie und Prüfung eines Bergbaubetriebs voranschreitet, wird Yugo das ausschließliche Recht haben, das Grundstück zu günstigen Bedingungen zu erwerben.

Die Zahlung eines großen Teils der Gegenleistung für den Zugang in gesperrten Aktien schont unsere Barmittel für Bohrungen und gibt dem Grundstückseigentümer eine Beteiligung an unserem Erfolg. Wir freuen uns darauf, die Bohranlage bei Petrovo in Betrieb zu nehmen."

DETAILS DER MITTEILUNG

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ("Yugo Metals" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige bosnische Tochtergesellschaft Lykos Balkan Metals d.o.o. (Lykos Balkan) mit dem eingetragenen Eigentümer des Grundstücks, Bellator B d.o.o. Bijeljina (Grundstückseigentümer), und dessen Muttergesellschaft Bellator d.o.o. Beograd (Bellator Beograd) eine Landzugangs- und Pachtvereinbarung (Vereinbarung) abgeschlossen hat. Yugo Metals ist als Muttergesellschaft von Lykos Balkan und Emittent der als Gegenleistung ausgegebenen Aktien ebenfalls Partei der Vereinbarung.

Von der Vereinbarung erfasstes Grundstück

Die Vereinbarung umfasst drei in Privatbesitz befindliche Katasterparzellen in der Katastralgemeinde Sockovac, Republika Srpska, mit einer Gesamtfläche von 18.227 m² (rund 1,8 Hektar). Das Grundstück befindet sich innerhalb der zu 100 % dem Unternehmen gehörenden Explorationslizenz Petrovo beim St-Nicholas-Projekt und beherbergt die geplanten Bohrstandorte für das erste Bohrprogramm des Unternehmens bei dem Projekt sowie die wichtigen historischen Bohransatzpunkte aus dem Programm von 1969.

Lykos Balkan darf das Grundstück für Exploration, Bohrungen, Probenahmen und Bewertung sowie, sobald die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen vorliegen, für Bergbau, Verarbeitung und damit verbundene Aktivitäten nutzen. Die Vereinbarung schränkt außerdem den Grundstückseigentümer darin ein, das Grundstück während der Laufzeit zu verkaufen oder zu belasten, und gewährt Lykos Balkan eine Option auf den vollständigen Erwerb. Ein möglicher Erwerb würde nach Ausübung der Option in einer separaten endgültigen Grundstückskaufvereinbarung dokumentiert.

St-Nicholas-Projekt

Das Petrovo-Konzessionsgebiet wurde Yugo Anfang 2026 nach Konsultationen mit der lokalen Gemeinde und der Regierung¹ erteilt. Es umfasst ein Gebiet mit historischen oberflächennahen Bohrungen aus dem Jahr 1969, die ...

... 5,1 m mit 6,6 % Ni ab 57,9 m (Kobalt nicht analysiert) und 9,35 m mit 8,2 % Zn+Pb ab 41,8 m (Silber und Gold nicht analysiert)² ergaben. Jüngere Oberflächenprobenahmen lieferten Ergebnisse aus Gesteinssplitterproben von bis zu 5,7 g/t Gold und 1.330 g/t Silber³.

Das geplante Programm des Unternehmens bei Petrovo umfasst Zwillingsbohrungen zur Bestätigung der historischen Abschnitte, gefolgt von Bohrungen zur Untersuchung von Erweiterungen der Nickelmineralisierung. Da der Oberflächenzugang nun gesichert ist, bereitet das Unternehmen Zufahrten und Bohrplätze vor und erwartet, vorbehaltlich etwaiger erforderlicher Bohrgenehmigungen, den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2026.

WESENTLICHE BEDINGUNGEN DER VEREINBARUNG

Punkt Zusammenfassung Parteien Grundstückseigentümer: Bellator B d.o.o. Bijeljina. Empfänger der Gegenleistung: Bellator d.o.o. Beograd (Muttergesellschaft des Grundstückseigentümers). Pächter: Lykos Balkan Metals d.o.o. Emittent: Yugo Metals Limited. Grundstück Katasterparzellen 503/1 und 503/2 (Selište) sowie 1257/5 (Kamenik), Katastralgemeinde Sockovac, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina. Gesamtfläche 18.227 m². Laufzeit Sechs Jahre ab dem Wirksamkeitsdatum der Vereinbarung, dem 5. Oktober 2026. Zulässige Aktivitäten Zugang zum und Nutzung des Grundstücks für Exploration, Bohrungen, Probenahmen, Bewertung und, vorbehaltlich des Vorliegens aller erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, Bergbau, Verarbeitung und damit verbundene Aktivitäten. Die Zugangsrechte sind nicht exklusiv. Dauerhafte Bauwerke erfordern die Zustimmung des Grundstückseigentümers, die nicht unangemessen verweigert werden darf und als erteilt gilt, wenn innerhalb von 10 Tagen keine Antwort erfolgt. Gegenleistung für den Zugang EUR300.000 in bar, zahlbar zum Gegenwert in australischen Dollar auf Grundlage des Referenzkurses der Europäischen Zentralbank am Zahlungstag, sowie 18.000.000 voll eingezahlte Stammaktien von Yugo Metals (Gegenleistungsaktien). Beide sind innerhalb von fünf Geschäftstagen nach dem Wirksamkeitsdatum fällig, sobald Bellator Beograd eine freiwillige Sperrvereinbarung unterzeichnet hat. Die Gegenleistung für den Zugang ist nicht erstattungsfähig. Sperrfrist Die Gegenleistungsaktien unterliegen ab ihrer Ausgabe einer freiwilligen Sperrfrist von 24 Monaten, wobei eine Veräußerungssperre eingerichtet wird. Kaufoption Unabhängig von den Zugangs- und Pachtregelungen erhält Lykos Balkan die exklusive Option, das gesamte Grundstück jederzeit während der Laufzeit oder innerhalb von 30 Tagen nach deren Ende für EUR400.000 in bar (zahlbar zum Gegenwert in AUD) zuzüglich 20.000.000 Yugo-Metals-Aktien zu erwerben. Die Ausgabe dieser Aktien und der Abschluss stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und etwaiger erforderlicher regulatorischer Genehmigungen. Der Abschluss soll innerhalb von 60 Tagen nach Ausübung erfolgen, wobei der Erwerb in einer separaten endgültigen Grundstückskaufvereinbarung dokumentiert wird. Schutz des Grundstücks Während der Laufzeit darf der Grundstückseigentümer das Grundstück weder an andere Personen als Lykos Balkan verkaufen oder übertragen noch Optionen oder Vorkaufsrechte daran einräumen oder es in einer Weise belasten, die die Rechte von Lykos Balkan beeinträchtigen würde. Anwendbares Recht Recht der Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina.

¹ Siehe ASX:YUG Quarterly Activities Report vom 31. Juli 2026.

² Siehe ASX:YUG-Mitteilung vom 19. Oktober 2021 (Prospekt).

³ Siehe ASX:YUG-Mitteilung vom 21. Dezember 2021.

NUR FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH

Ausgabe der Gegenleistungsaktien

Die 18.000.000 Gegenleistungsaktien werden unter Nutzung der Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die Barzahlung wird aus den vorhandenen Barmittelreserven finanziert. Eine Appendix 3B für die vorgeschlagene Ausgabe ist dieser Mitteilung beigefügt.

Im Rahmen der Kaufoption werden keine Aktien ausgegeben, sofern diese nicht ausgeübt wird und die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre und der Regulierungsbehörden vorliegen.

KURZFRISTIGER AUSBLICK

Geplante nächste Schritte

Zahlung der Barvergütung und Ausgabe der Gegenleistungsaktien (vorbehaltlich der Sperrfrist)

Vorbereitung der Zufahrtswege und Bohrplätze bei Petrovo

Zwillingsbohrungen bei Petrovo zur Überprüfung der historischen Nickelabschnitte

Fortsetzung der Bohrungen bei den Projekten Golden Hills und Monte

Diese Mitteilung wurde vom Board von Yugo Metals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Petar Tomaševic

Executive Director & CEO - Yugo Metals Limited

Tel.: +61 414 830 540

E: petar@yugometals.com

ÜBER YUGO METALS LIMITED

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Perth und Projekten in Bosnien und Herzegowina. Die Projekte von Yugo besitzen ein hohes Potenzial für strategische Metalle, Batteriemetalle und Edelmetalle und befinden sich sämtlich in Europas aussichtsreichster Bergbauregion, dem tethyanischen metallogenen Gürtel.

Yugo hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Weiterentwicklung seiner Basismetall- und Edelmetallprojekte einen bedeutenden und nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe bestehender Infrastruktur und Transportwege zur europäischen Lieferkette für die Batterieproduktion.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yugometals.com

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ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Mladen Stevanovic, einer sachkundigen Person, zusammengestellt wurden, sowie auf den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen. Herr Stevanovic ist Berater und ehemaliger Director von Yugo Metals Limited und Fellow des AusIMM (Mitgliedsnummer 333579). Herr Stevanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die technische Bewertung der betrachteten Mineralprojekte, die Art der Mineralisierung und die betrachteten Lagerstättentypen sowie für die ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als Practitioner im Sinne der Ausgabe 2015 des "Australasian Code for the Public Reporting of Technical Assessments and Valuations of Mineral Assets" sowie als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Stevanovic stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen beruhenden Angaben in diese Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang zu, in denen sie erscheinen.

ZUVOR BERICHTETE INFORMATIONEN

Die Informationen in dieser Mitteilung, die auf zuvor berichtete Explorationsergebnisse Bezug nehmen, wurden den ASX-Marktmitteilungen des Unternehmens entnommen, die an den im Haupttext an der jeweiligen Stelle genannten Daten veröffentlicht wurden. Die früheren Marktmitteilungen können auf der Website des Unternehmens oder auf der ASX-Website (www.asx.com.au) eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Zusammenhang, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und/oder Unsicherheiten verbunden sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden nach bestem Wissen abgegeben und es wird davon ausgegangen, dass sie auf einer angemessenen Grundlage beruhen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft sowie Annahmen wider, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sollten eines oder mehrere der Risiken und/oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich zugrunde liegende Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung beschriebenen Erwartungen, Absichten und/oder Strategien abweichen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und/oder Schätzungen ändern und/oder um andere Entwicklungen widerzuspiegeln.

NUR FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03144667-6A1347819&v=undefined



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