Der GJ25-Bericht von TIN INN offenbart eine deutliche Verfehlung sowohl der ursprünglichen Guidance als auch der mwb-Schätzungen. Ursächlich hierfür waren Projektverzögerungen im zweiten Halbjahr sowie Finanzierungsengpässe, die die Expansion auf sechs Hotels begrenzten (Guidance: 10). In deutlichem Kontrast zum ursprünglich positiven Ausblick des Managements sank das EBITDA auf -3,2 Mio. EUR und das EPS auf -0,36 EUR, wobei die Umstellung auf IFRS die Vergleichbarkeit einschränkt. Eine restriktive Kreditvergabe der Banken sowie eine nicht platzierte Anleihe führten zu Liquiditätsengpässen und erzwangen einen Schwenk hin zu einem Asset-light-Modell: Externe Investoren erwerben die Immobilien, während TIN INN diese fertigt und betreibt. Infolge dieser Umstellung war das Werk in Wassenberg im zweiten Halbjahr unterausgelastet. Die daraus resultierenden ungedeckten Fixkosten trieben die Konzernverluste, obwohl der Hotelbetrieb selbst profitabel war. Für FY26 erwartet TIN INN ein ausgeglichenes bis leicht positives Nettoergebnis. Wir passen unser Modell an einen langsameren Roll-out an und leiten daraus ein neues Kursziel von 7,00 EUR (zuvor: 11,50 EUR) ab. Wir stufen die Aktie auf HALTEN (zuvor: KAUFEN) ab. Das Potenzial für ein Re-Rating der Aktie dürfte begrenzt bleiben, bis TIN INN unter dem neuen Geschäftsmodell eine konsistente Umsetzung, eine verlässliche Cashflow-Generierung und eine Stabilisierung der Bilanz nachweist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag





© 2026 mwb research