Nach einem Rückgang des Aktienkurses um fast 60 % seit Dezember 2025 stellt TIN INN nun eine attraktive Investitionsgelegenheit dar. Das skalierbare, kostengünstige digitale Hotelmodell verspricht Resilienz in einem schwachen Verbraucher- und Geschäftsumfeld. Das Vertrauen wurde zudem durch die kürzlich vereinbarte Rahmenvereinbarung zur Entwicklung von bis zu 20 neuen Hotelstandorten gestärkt, was die Sichtbarkeit verbessert. Wir passen unsere Schätzungen leicht an, um die herausfordernden Märkte in Deutschland zu berücksichtigen, was zu einem neuen Kursziel von 11,50 EUR (alt: 12,25 EUR) führt und eine Hochstufung auf BUY (von HOLD) nach sich zieht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag
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