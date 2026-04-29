TIN INN hat eine transformative Rahmenvereinbarung mit einem institutionellen Investor gesichert, um bis zu 20 neue Hotelstandorte zu entwickeln und zu betreiben. Dies markiert einen Wechsel von einem Eigentümer-Betreiber-Modell zu einer kapitaleffizienteren, asset-light Strategie. Diese Partnerschaft reduziert das Risiko der Expansion des Unternehmens, da der Investor die Immobilien in der Bilanz hält, während TIN INN als Generalunternehmer und Betreiber fungiert. Es wird erwartet, dass der Deal einen Umsatz von 35-40 Millionen EUR, was die Umsatzsichtbarkeit 2026 und 2027 erhöht und zusätzlich langfristige, wiederkehrende Managementgebühren bietet. Das Management führt Gespräche mit weiteren Investoren über ähnliche Modelle. Nach der Korrektur des Aktienkurses stufen wir TIN INN auf HALTEN (von VERKAUFEN) hoch, mit unveränderten Schätzungen und einem Kursziel von 12,25 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag
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