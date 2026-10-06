München (ots) -"Es wäre der totale Horror für mich, wenn ich vor der 'Runde der Schande' fliegen würde", sagt Aleks Petrovic vor seinem Einzug bei "Das große Promi-Büßen" am Montag, 26. Oktober 2026, auf Joyn. "Ich möchte büßen." Aber erteilen die Zuschauerinnen und Zuschauer der berühmt-berüchtigten "Red Flag des Jahres" in der neuen Staffel auch die Absolution? Oder erlebt Aleks Petrovic gar sein blaues Wunder bei der Begegnung mit Deutschlands bekanntester Dragqueen Olivia Jones?Diesen neun weiteren reumütigen Prominenten liest Olivia Jones beim PromiBüßen ab Montag, 26. Oktober, auf Joyn ebenfalls die Leviten:"BYE BYE 'Explosion-Georgi'!", sagt Georgina Fleur motiviert. Die aufbrausende Reality-TV-Diva nimmt am großen PromiBüßen teil, um "von den Zuschauern besser verstanden zu werden" und um "für den ein oder anderen Ausraster, der eventuell nicht nötig gewesen wäre" zu büßen. Ob das nach wahrer Reue klingt?Grenzenloses Entertainment? Fehlanzeige. Der "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo blickt ungewohnt selbstkritisch auf seine bevorstehende PromiBüßen-Teilnahme: "Ich büße dafür, dass ich nicht nachdenke und mich immer ausziehe. Ich möchte mich ändern und das PromiBüßen gewinnen. Durch das Ausziehen war ich immer nur lustig, aber ich will auch mal ernstgenommen werden."Mit überraschendem Humor möchte nun stattdessen Marwin Klute beim PromiBüßen punkten. Vor dem Camp-Einzug gibt der polarisierende Reality-TV-Teilnehmer an, den Zuschauer:innen zeigen zu wollen, "eigentlich ganz lustig" zu sein. Neben Rückenschmerzen bangt es Marwin Klute allerdings vor einem Kaloriendefizit im Camp. Ob er sich nicht lieber um seine persönliche "Runde der Schande" sorgen sollte?"Früher streitlustig - heute eher diskussionsfreudig". So beschreibt sich die "militante Veganerin" Raffaela Raab selbst. Auf die Palme bringen sie "dumme Floskeln, Unlogik, Absolutismen, unaufrichtige Behauptungen und komplette Unordnung".Wird sie da beim PromiBüßen auf Harmonie pur treffen?"Ich bin unordentlich", kündigt nämlich bereits Ex-"Ex on the Beach"-Teilnehmerin Sahel vorsorglich an. Die Reality-TV-Bekanntheit würde rückblickend gerne "lernen, Grenzen rechtzeitig zu setzen, sodass ich gar nicht erst ausraste." Ganz nach der Devise: neues Format = neue Chance, kann sie beim PromiBüßen jetzt beweisen, wie das klappt!"Ich finde eigentlich, dass ich für gar keine Taten büßen muss", sagt Nadja Großmann großspurig. "Ich spreche gerne die Wahrheit aus", ordnet die "Good Luck Guys"-Teilnehmerin für sich ein, "manchmal vielleicht etwas hart, aber dafür ehrlich und direkt statt hintenrum." Reality-TV-Kollegin Melissa Hofman geht das PromiBüßen da scheinbar reflektierter an: "Ich hätte einfach manchmal meinen Mund halten sollen, wenn mich jemand provoziert hat", sagt die hitzige "Realitystar Academy"-Alumna. "Ich bin mehr als nur Drama." Wem Olivia Jones in der "Runde der Schande" wohl eher beipflichten wird?Auf die schöne Aussicht vom österreichischen Erzberg freut sich hingegen Content Creatorin Annamiltina bereits. Aber wird sie die vom kargen PromiBüßen-Camp aus wirklich genießen können? Guter Dinge ist sie auch hinsichtlich des Zusammenlebens: "Meine Mit-Camper:innen können sich auf mich freuen. So eine nette und süße Persönlichkeit haben sie schon lange in Deutschland nicht gesehen." Ob das die anderen prominenten Büßerinnen und Büßer so unterschreiben werden?Und auch Ex-Profi-Fußballer Eike Immel lässt sich komplett von der Camp-Experience überraschen: "Ich habe noch nie PromiBüßen gesehen und nur einiges gehört." Was er jedoch schon vor dem Einzug sagen kann, ist: "Ich hasse es, auf engem Raum mit anderen zu leben. Ich hoffe, ich bin nicht so mürrisch." Doch für den noch ahnungslosen Camper in spe endet die Erfahrung beim PromiBüßen schneller als erhofft."Das große Promi-Büßen" wird produziert von Banijay Productions Germany.Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am Montag, 26. Oktober 2026, mit zwei kostenfreien Folgen auf Joyn. Ab Dienstag, 24. November, ist das PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.Hashtag: PromiBüßenPressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108Carina.Castrovillari@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingIsabella ToennesTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1172Isabella.Toennes@prosiebensat1.comJoynEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6365618