In dem Fall hat es sich mal so richtig gelohnt, cool zu bleiben: Als Martin Müller-Elschner, CEO von IVU Traffic Technologies, Anfang Februar 2026 auf den Hamburger Investorentagen (HIT) präsentierte, fanden so gut wie alle Teilnehmer das Unternehmen zwar unverändert interessant. Doch mindestens genauso greifbar war damals die Befürchtung des Kapitalmarkts, dass die KI dem Telematikspezialisten in der Zukunft möglicherweise bedeutende Teile des Geschäfts abgreifen könne. Eine Einschätzung, die Martin Müller-Elschner nicht wirklich teilen mochte, zumal es sich bei der Planung von Bahn- und Nahverkehr regelmäßig um kritische Infrastrukturen mit keiner Fehlertoleranz handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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