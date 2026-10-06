TORONTO, ON / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") freut sich, weitere geschäftliche Fortschritte auf dem französischen Markt durch seinen Vertriebspartner IPMD bekanntgeben zu können, darunter laufende Pilotprojekte, einen Folgeauftrag eines Bestandskunden sowie ein verstärktes Engagement der Branche im Anschluss an die kürzlich stattgefundene Veranstaltung "24 Heures Camions" in Le Mans.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die "TSX") - beabsichtigt, seine bereits ausgegebene Wandelanleihe in Höhe von 1.000.000 $ (die "Anleihe"), die ursprünglich im Oktober 2024 ausgegeben und im Oktober 2025 verlängert wurde, durch eine weitere Verlängerung der Laufzeit bis zum 9. Oktober 2027 anzupassen. Alle übrigen Bestimmungen der Anleihe bleiben unverändert.

Die Anleihe kann zu einem Umwandlungspreis von 0,15 $ pro Aktie in bis zu 6.666.667 Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden.

dynaCERT und IPMD treiben die geschäftliche Entwicklung in Frankreich voran

Der im letzten Quartal eingegangene Folgeauftrag ist ein positives Zeichen für das anhaltende Kundeninteresse nach der erstmaligen Einführung und unterstützt die fortlaufenden Bemühungen von IPMD, die HydraGEN-Technologie in Frankreich und anderen französischsprachigen Märkten weiter auszubauen.

Im Rahmen dieser Bemühungen nahmen dynaCERT und IPMD kürzlich gemeinsam mit NRS Racing, Milwaukee und weiteren NRS-Partnern und -Sponsoren an den "24 Heures Camions" in Le Mans teil. Die Veranstaltung bot direkten Zugang zu Berufskraftfahrern, Flottenbetreibern und anderen Akteuren der Transportbranche und schuf damit die Gelegenheit, die HydraGEN-Technologie zu präsentieren und direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die tagtäglich Nutzfahrzeuge fahren.

Diese Art der direkten Interaktion ergänzt die laufenden Bemühungen von IPMD im Bereich der Kundenentwicklung, indem sie dazu beiträgt, das Bewusstsein und das Verständnis für die Technologie sowohl bei Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft als auch bei Endnutzern zu stärken und gleichzeitig wertvolles Feedback von Fahrern und Betreibern zu liefern.

Unterstützung der weiteren Marktentwicklung von IPMD

IPMD baut seine Kundenbeziehungen in den Bereichen Straßentransport, Personenverkehr, Hafenbetrieb, industrielle Anwendungen und Bergbau weiterhin aktiv aus. Gleichzeitig unterstützt die Gesellschaft bestehende Nutzer, treibt Pilotinstallationen voran und bemüht sich um weitere Kunden.

dynaCERT unterstützt IPMD kontinuierlich dabei, den Markt für die HydraGEN-Technologie in ganz Frankreich und anderen französischsprachigen Märkten auszubauen.

Kevin Unrath, Chief Executive Officer von dynaCERT, erklärte:

"IPMD macht weiterhin Fortschritte bei der Erschließung des französischen Marktes, und der Folgeauftrag eines bestehenden Kunden ist ein ermutigendes Zeichen für das anhaltende Kundeninteresse nach der erstmaligen Einführung.

Die '24 Heures Camions' boten eine effektive Plattform, um diese Bemühungen zu fördern, indem sie direkte Kontakte zu Berufskraftfahrern, Kunden und Branchenakteuren ermöglichten. Dieser direkte Austausch trägt dazu bei, das Bewusstsein und das Vertrauen in die Technologie auf Nutzerebene zu stärken.

Wir freuen uns außerdem sehr über das anhaltende Engagement von IPMD bei der Marktentwicklung. Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, IPMD darin zu unterstützen, Kundenbeziehungen auszubauen, Pilotprojekte voranzutreiben und die Präsenz der HydraGEN-Technologie in ganz Frankreich und anderen französischsprachigen Märkten zu stärken."

Stéphane Gervais, zuständig für die Geschäftsentwicklung und Mitinhaber von IPMD, erklärte:

"Die '24 Heures Camions' in Le Mans boten uns eine hervorragende Gelegenheit, im Rahmen einer Veranstaltung mit Workshops und offiziellen Produktpräsentationen direkt mit Kunden, Interessenten und Fachleuten aus der Transportbranche in Kontakt zu treten und gleichzeitig die praktische Anwendung der HydraGEN-Technologie zu demonstrieren.

Der mit HydraGEN ausgestattete Dakar-Renn-Lkw stieß auf großes Interesse und trug dazu bei, die Technologie den Menschen näherzubringen, die tagtäglich mit Nutzfahrzeugen arbeiten. Direkte Gespräche mit Fahrern liefern uns wertvolles Feedback und helfen potenziellen Nutzern, den Einsatz der Technologie im täglichen Betriebsalltag besser zu verstehen.

Unser Ansatz besteht darin, den Markt Schritt für Schritt zu erschließen, unsere Kunden eng zu begleiten und langfristiges Vertrauen in die Technologie aufzubauen. Der im September eingegangene Folgeauftrag ist eine positive Bestätigung dieser Bemühungen, und gemeinsam mit dynaCERT setzen wir uns weiterhin dafür ein, die HydraGEN-Technologie in ganz Frankreich und auf anderen französischsprachigen Märkten auszubauen."

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) - die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein proprietäres Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die Kohlenstoffemissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT ist für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com.

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