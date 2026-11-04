Überraschung bei NEL - CEO Håkon Volldal wird abgelöst. Seine Bilanz nach vier Jahren fällt sehr überschaubar aus. Ob sein Nachfolger die Trendwende beim Wasserstoffspezialisten schaffen kann, bleibt abzuwarten. Mit großen Vorschusslorbeeren kommt der neue CEO jedenfalls nicht. Stark entwickelt sich hingegen SFC Energy. Das Unternehmen hat die Kommerzialisierung seiner Technologie geschafft. Nach starken vorläufigen Zahlen erhöhen Analysten ihr Kursziel und raten zum Kauf. Auf dem Weg zur Kommerzialisierung ist dynaCERT. Mit seinen Nachrüstgeräten für Dieselmotoren profitiert das Unternehmen von den hohen Energiepreisen. Denn Kunden können Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß reduzieren. Im Interview blickt der CEO optimistisch in die Zukunft.Den vollständigen Artikel lesen ...
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