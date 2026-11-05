An der Börse entscheidet nicht allein, ob Umsätze und Gewinne steigen oder Technologien überzeugen. Ebenso entscheidend ist, ob die gesetzten Erwartungen erfüllt, das angestrebte Wachstum glaubhaft nachgewiesen wird und die eingeschlagenen Strategien auch finanzierbar bleiben. Drei aktuelle Beispiele zeigen, wie schnell einstige Kursphantasie in herbe Enttäuschung umschlagen kann, aber auch, wo sich trotz Rückschlägen neue Chancen für Anleger und Investoren eröffnen. Den vollständigen Artikel lesen ...
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