Bayer Aktie | Dynamischer Befreiungsschlag eröffnet Kurspotenzial | Analyse

Ein verhaltener Start in die Handelswoche: Per Xetra-Schluss notierten am Montag 23 DAX-Aktien im Plus, während 17 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Das Ende der Tabelle belegte die Bayer-Aktie (BAYN), die mit einem Tagesverlust von 2,22 Prozent der größte Verlierer im deutschen Leitindex war. Auch DHL (-1,43 - und Infineon (-1,39 - verbilligten sich spürbar.

Wer aktuell die Aktien News aufmerksam verfolgt, sieht im Health-Care- und Life-Science-Sektor ausgeprägte Divergenzen: Während Werte wie die Qiagen Aktie nach Stabilität suchen, geraten Schwergewichte wie Bayer unter kurzfristigen Abgabedruck.

- Bayer: ISIN: DE000BAY0017 - WKN: BAY001 - Ticker: BAYN

?? Die 3 Key Takeaways zur Infineon Aktie

Bayer als DAX-Schlusslicht: Die Bayer-Aktie gab per Xetra-Schluss um 2,22 - nach und verlor wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 - SMA50).

Die Bayer-Aktie gab per Xetra-Schluss um 2,22 - nach und verlor wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 - SMA50). Kritische Marken im Fokus: Fällt die Bayer-Aktie unter den Tagesschlusskurs ab, droht ein Durchmarsch Richtung SMA200 (ca. 43,00 EUR); im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild bärisch.

Fällt die Bayer-Aktie unter den Tagesschlusskurs ab, droht ein Durchmarsch Richtung SMA200 (ca. 43,00 EUR); im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild bärisch. Sektor-Vergleich - Qiagen Aktie: Im dynamischen Umfeld der Life-Science- und Health-Care-Titel zeigt sich, wie wichtig klare Marken und Risikomanagement für das Trading von DAX- und MDX-Titeln sind.

Bayer Aktie Chartcheck (Tageschart): Trend hat sich eingetrübt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Blicken wir auf die technische Lage im Tageschart der Bayer-Aktie:

[SMA20: 48,41 EUR] - [SMA50: 48,51 EUR] - (Aktueller Kurs darunter) - [SMA200: 43,00 EUR]

Rückblick: Nach einer Erholung ab Mitte November ging es über mehrere Gaps dynamisch nach oben bis auf das Hoch im Februar bei 49,75 EUR. Der anschließende Abverkauf mündete im März in eine Konsolidierung. Ab Juni übernahm das Bullenlager wieder die Regie und trieb das Papier auf ein neues Jahreshoch bei 53,84 EUR.

Aktuelle Konsolidierung: Die anschließenden Gewinnmitnahmen führten zu einer Seitwärtsbox an der SMA20 (aktuell bei 48,41 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 48,51 EUR).

Eintrübung: In den letzten fünf Handelstagen gaben die Notierungen deutlich nach und gaben beide Durchschnittslinien ab. Das Bild im Tageschart hat sich damit spürbar verschlechtert und ist aktuell als neutral bis angeschlagen einzustufen....

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