Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Vaduz - Die Politik des amerikanischen Präsidenten kommt auf den Prüfstand. Am 3. November zeigen die Bürgerinnen und Bürger der USA bei den Zwischenwahlen, wie zufrieden sie mit der Regierungsarbeit sind. Die Zustimmungswerte des Republikaners Donald Trump erreichten seit Beginn der zweiten Amtszeit neue Tiefstände. Umfragen zufolge sorgen sich Amerikaner vor allem um die hohe Inflation, und der Krieg gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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