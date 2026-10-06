Corpay wird der World Baseball Softball Confederation auch weiterhin Zugang zu innovativen globalen Zahlungslösungen und umfassenden Lösungen für das Währungsrisikomanagement bieten.

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unternehmenszahlungen, freut sich bekannt zu geben, dass der Geschäftsbereich "Cross-Border" von Corpay eine langfristige Vereinbarung geschlossen hat, um die erfolgreiche und exklusive Zusammenarbeit als offizieller Anbieter von Devisenzahlungen (FX) der World Baseball Softball Confederation (WBSC) fortzusetzen.

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Seit 2022 stellt Corpay Cross-Border der WBSC, dem internationalen Dachverband für Baseball und Softball, eine Reihe von Lösungen für den Devisenzahlungsverkehr von Unternehmen zur Verfügung. Mit dieser mehrjährigen Vertragsverlängerung werden die WBSC und ihre Mitglieder weltweit weiterhin von den umfassenden Lösungen von Corpay zum Währungsrisikomanagement sowie von der preisgekrönten globalen Zahlungsplattform profitieren.

"In den vergangenen vier Jahren hatten wir das Privileg, als offizieller Devisenzahlungsdienstleister für die WBSC tätig zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das die WBSC in uns gesetzt hat, und freuen uns sehr, diese Partnerschaft um mehrere Jahre zu verlängern. Unser Team freut sich darauf, die WBSC weiterhin bei ihren Devisen- und grenzüberschreitenden Zahlungsvorgängen zu unterstützen, während die Organisation den Baseball- und Softballsport weltweit weiter ausbaut, einschließlich der Teilnahme dieser Sportarten als offizielle Medaillendisziplinen bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles."

"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Corpay fortzusetzen, deren Fachkompetenz und Zuverlässigkeit für die WBSC und unsere Mitglieder auf der ganzen Welt von unschätzbarem Wert waren", sagte WBSC-President Riccardo Fraccari. "Als internationaler Sportverband, der auf mehreren Kontinenten und mit verschiedenen Währungen tätig ist, ist es für uns von entscheidender Bedeutung, einen vertrauenswürdigen Partner zu haben, der grenzüberschreitende Zahlungen vereinfacht und uns bei der Steuerung von Wechselkursrisiken unterstützt. Diese verlängerte Vereinbarung spiegelt die Stärke unserer Zusammenarbeit und unser gemeinsames Engagement wider, das weitere Wachstum und die weltweite Beliebtheit des internationalen Baseball- und Softballsports zu fördern."

Über Corpay

Corpay (NYSE: CPAY), das Unternehmen für Unternehmenszahlungen und Spesenmanagement, ist ein S&P-500-Unternehmen mit drei zentralen B2B-Lösungsbereichen. Der Bereich "Spend Management" bietet Unternehmens- und virtuelle Kartenprogramme an und automatisiert den gesamten Beschaffungs- und Zahlungsprozess. Der Bereich "Cross-Border" wickelt den Umtausch von Fremdwährungen ab und richtet ausländische Bankkonten ein. Der Bereich "Vehicle Solutions" verwaltet Ausgaben für Kraftstoff, Mautgebühren, Parkgebühren und damit verbundene Fahrzeugkosten. Mit Corpay gilt: Je mehr ein Unternehmen kontrolliert, desto weniger gibt es aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über die World Baseball Softball Confederation

Die World Baseball Softball Confederation (WBSC) mit Sitz in Pully, Schweiz in unmittelbarer Nähe zu Lausanne, der Olympiastadt ist der internationale Dachverband für den Baseball- und Softballsport einschließlich aller damit verbundenen Disziplinen. Die WBSC zählt 207 nationale Verbände und assoziierte Mitglieder in 142 Ländern und Gebieten in Asien, Afrika, Amerika, Europa und Ozeanien, die eine vereinte Baseball-/Softball-Sportbewegung repräsentieren, die über 65 Millionen Sportler umfasst und jährlich weltweit rund 150 Millionen Fans in die Stadien lockt.

Die WBSC organisiert alle internationalen Wettbewerbe, an denen offizielle Nationalmannschaften teilnehmen, darunter die WBSC Premier12 und die Baseball-Weltmeisterschaften (U-12, U-15, U-18, U-23 und der Frauen-Weltmeisterschaft), Softball-Weltmeisterschaften (U-15 der Frauen, U-18 der Frauen, U-18 der Männer, U-23 der Männer, der Frauen und der Männer) sowie die offiziellen Disziplinen Baseball5 (Weltmeisterschaften der Senioren und der Jugend) und E-Sport sowie die Baseball-, Softball- und Baseball5-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Die WBSC ist der Veranstalter der World Baseball Classic.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border-Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

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Brad Loder

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Corpay Cross-Border Solutions

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