Schneider Electric plant die Übernahme des US-Softwareanbieters PTC, und die Reaktion der Märkte fiel entsprechend heftig aus. Deutsche Bank Research stuft die Aktie trotzdem weiter mit "Buy" ein und lässt das Kursziel bei 325 € stehen. Ein teurer Einstieg in ein schwächeres Geschäft Analyst Gael de-Bray von Deutsche Bank Research bringt es klar auf den Punkt: Diese Übernahme kommt überraschend, und zwar unangenehm überraschend. Die Franzosen wollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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