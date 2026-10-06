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Markus Weingran
06.10.2026 15:27 Uhr
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(1)

Energie-Infrastruktur-Aktien: Nvidia: Bald 6 Billionen $ wert | AMD: Hohe Nachfrage | Schneider E.: Übernahme

Nachdem sich die Scheinchen auf Nvidia (+53%) und AMD (+115 %) mehr als gut geschlagen haben, haben wir 3 neue Vorschläge für Sie im Angebot. Diesmal gibt es Scheinchen auf Siemens Energy, Schneider Electric und Tesla.KI frisst Strom: Diese Aktien sitzen am Nadelöhr des Megatrends Der KI-Boom stößt zunehmend an eine physische Grenze: Strom. Rechenzentren entstehen deutlich schneller, als neue Netze gebaut werden können. Weltweit stecken inzwischen mehr als 2.500 Gigawatt an Erzeugungs-, Speicher- und Großverbrauchsprojekten in Netzanschluss-Warteschlangen. Um den steigenden Strombedarf bis 2030 bewältigen zu können, müssten die jährlichen Netzinvestitionen laut IEA von derzeit rund 400 …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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