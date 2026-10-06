Energie-Infrastruktur-Aktien: Nvidia: Bald 6 Billionen $ wert | AMD: Hohe Nachfrage | Schneider E.: Übernahme

Nachdem sich die Scheinchen auf Nvidia (+53%) und AMD (+115 %) mehr als gut geschlagen haben, haben wir 3 neue Vorschläge für Sie im Angebot. Diesmal gibt es Scheinchen auf Siemens Energy, Schneider Electric und Tesla.KI frisst Strom: Diese Aktien sitzen am Nadelöhr des Megatrends Der KI-Boom stößt zunehmend an eine physische Grenze: Strom. Rechenzentren entstehen deutlich schneller, als neue Netze gebaut werden können. Weltweit stecken inzwischen mehr als 2.500 Gigawatt an Erzeugungs-, Speicher- und Großverbrauchsprojekten in Netzanschluss-Warteschlangen. Um den steigenden Strombedarf bis 2030 bewältigen zu können, müssten die jährlichen Netzinvestitionen laut IEA von derzeit rund 400 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran