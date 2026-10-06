Softwaregesteuerte Produkte veranlassen Hersteller dazu, die Produktentwicklung und die Abläufe nach der Markteinführung zu überdenken, so der ISG Provider Lens-Bericht

Laut einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde, ändern Hersteller von Medizinprodukten in Europa ihre Vorgehensweise bei der Entwicklung und dem Management von Produkten, da Software, vernetzte Technologien und sich weiterentwickelnde Vorschriften über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Der 2026 ISG Provider Lens Medical Device Digital Services"-Bericht 2026 für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Hersteller bei Technologieinvestitionen zunehmend selektiver vorgehen und dabei bewährten geschäftlichen Nutzen, Reife bei der Umsetzung sowie langfristige Tragfähigkeit in den Vordergrund stellen. Bevor sie neue Initiativen ausweiten, verlangen sie messbare Ergebnisse und erprobte Implementierungsmodelle.

"Die traditionellen Abgrenzungen zwischen Produktfunktionen lassen sich immer schwerer aufrechterhalten, da sich Medizinprodukte auch nach ihrer Markteinführung weiterentwickeln", erklärte Sven Geissler, Partner bei ISG. "Hersteller müssen die Koordination über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg verbessern, ohne dabei die in einer regulierten Branche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu beeinträchtigen."

Dem Bericht zufolge passen europäische Hersteller ihre Produktentwicklung an softwaredefinierte Geräte an, die nach der Markteinführung fortlaufende Updates erfordern. Anstatt lediglich zusätzliche Entwicklungsressourcen bereitzustellen, setzen Unternehmen auf modellbasiertes Engineering, Automatisierung und KI-gestützte Softwareentwicklung, um die Produktivität zu steigern, während die Produkte immer komplexer werden. Zudem führen sie standardisierte digitale Plattformen ein, die bisher getrennte Entwicklungsumgebungen zusammenführen und fortlaufende Produktverbesserungen unterstützen. Dies markiert einen Wandel von einmaligen Entwicklungsprogrammen hin zu einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess über die gesamte Nutzungsdauer eines Geräts hinweg.

Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen hängt laut ISG zunehmend von der Reife der Entwicklungsprozesse, der digitalen Rückverfolgbarkeit sowie der Qualität der Dokumentation ab. Angesichts sich weiterentwickelnder Anforderungen integrieren europäische Hersteller regulatorisches Fachwissen in das Produktdesign und führen digitale Qualitätsverfahren ein, um die Rückverfolgbarkeit und Konsistenz zu stärken. Cybersicherheit und KI bringen neue Herausforderungen hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit sich, wobei der zunehmende Einsatz von KI den Bedarf an Validierung, Erklärbarkeit und menschlicher Aufsicht erhöht.

Hersteller von Medizinprodukten in Europa nutzen Daten aus dem Nachmarkt, die von vernetzten Produkten und der Fernüberwachung stammen, um potenzielle Probleme früher zu erkennen und die Leistung der Geräte besser zu verstehen. Die Hersteller lassen diese Erkenntnisse in die Produktentwicklung einfließen, um Software-Updates, Designverbesserungen und das Risikomanagement zu steuern. Auch die Einbindung der Patienten gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen kontinuierlich Feedback einholen, um Produkte nach ihrer Markteinführung zu verbessern.

"Medizintechnikunternehmen können ein Produkt nicht mehr als fertiggestellt betrachten, sobald es auf den Markt kommt", sagte Sneha Jayanth, leitende Analystin bei ISG und Hauptautorin des Berichts. "Anbieter, die eine kontinuierliche Verbesserung unterstützen und gleichzeitig den sich ändernden Anforderungen gerecht werden, werden zunehmend an Bedeutung gewinnen."

Der Bericht befasst sich zudem mit weiteren Trends, die europäische Medizintechnikunternehmen beeinflussen, darunter eine zunehmende Fokussierung auf Nachhaltigkeit sowie eine steigende Nachfrage nach Anbietern, die globale Ressourcen mit fundierter regionaler Expertise verbinden.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen sich Medizintechnikunternehmen in Europa gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Kompetenzen von 30 Anbietern in drei Quadranten: Digitales Engineering und Produktentwicklung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Strategie und Qualitätssicherung sowie KI und Innovation als Triebkräfte für die Unterstützung nach der Markteinführung.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, Infosys, LTTS, TCS und Wipro als Leader in allen drei Quadranten und Deloitte als Leader in einem Quadranten.

Darüber hinaus wird Hexaware in zwei Quadranten als "Rising Star" anerkannt ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. Tata Elxsi wird in einem Quadranten als "Rising Star" genannt.

Im Bereich Kundenerlebnis wurde Persistent Systems unter den Anbietern digitaler Dienstleistungen für Medizinprodukte zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der "Voice of the Customer"-Umfrage von ISG, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Der "ISG Provider Lens"-Bericht 2026 zu digitalen Dienstleistungen im Bereich Medizinprodukte für Europa steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologie- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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